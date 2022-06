L'Anticiclone Subtropicale Africano si sta riportando verso le nostre latitudini e raggiungerà la massima estensione nel corso di lunedì; di conseguenza temperature e umidità in graduale risalita, sulla pianura e nelle valli afa con picco atteso tra lunedì e martedì.

Caldo record: la morsa di Caronte “soffoca” il Veneto

Martedì una depressione in avvicinamento da nord-ovest porterà delle piogge verso sera più probabilmente sui monti e un ricambio d'aria che sarà più apprezzabile mercoledì, anche se comunque l'afa non scomparirà per il persistere di afflussi caldo-umidi da sud-ovest senza nette componenti cicloniche o anticicloniche almeno fino a giovedì.

Lunedì 27 giugno

Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti pomeridiani sulle zone montane.

Precipitazioni. Assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di sporadici piovaschi in montagna nel pomeriggio.

Martedì 28 giugno

Nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti. Dal pomeriggio sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per piogge estese sulle Dolomiti e diffuse sulle Prealpi, sulla pianura andando da ovest a est probabilità da medio-alta (50-75%) per piogge estese a bassa (5-25%) per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Mercoledì 29 giugno

In pianura in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, su pedemontana e zone limitrofe a tratti nuvoloso con qualche pioggia. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con varie piogge. Temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.

Giovedì 30 giugno

In prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche piovasco/rovescio. Temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

