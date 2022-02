Covid, Zaia: "Da lunedì Veneto in zona bianca. Al via le somministrazioni di Novavax"

La conferma del passaggio in zona bianca arriva all'esito della cabina di regia nazionale Covid.

E' ufficiale, il Veneto da lunedì 28 febbraio 2022 passerà in zona bianca. Lo aveva già anticipato il Presidente della Regione Luca Zaia analizzando i dati nei giorni scorsi dove aveva spiegato:

“La regione Veneto ha i requisiti per il passaggio in Zona Bianca . Sono ormai 14 giorni che il tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva è sceso stabilmente sotto il 10% e da nove giorni anche il tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica è sceso stabilmente sotto il 15%” .

“Il virus è ancora presente ma è anche vero che la pressione sugli ospedali è in calo. Non dobbiamo certo abbassare la guardia, ma gli indicatori ci dicono che siamo entrati in pieno nella cosiddetta fase di convivenza con il virus, per cui mi auguro che il Piano Nazionale di Sanità Pubblica possa essere modificato. Ringrazio – conclude Zaia – tutti i Veneti, perché questo risultato è legato all’impegno di tutti e di ognuno. Un grazie particolare a tutti i nostri sanitari che ancora lavorano al fronte e hanno affrontato due anni terribili, e a tutti coloro che, in un modo o in un altro, da volontari, si sono dati da fare”.