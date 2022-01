Tamponi gratis in farmacia per fine isolamento, la protesta di Federfarma Veneto

Veneto

Le 1.200 farmacie associate si sono rapidamente rese operative per avviare il servizio per i cittadini.

Le farmacie venete hanno ricevuto fin dalle prime ore della giornata di ieri, lunedì 24 gennaio 2022 un gran numero di richieste di cittadini in merito alla possibilità di effettuare i tamponi anche per la fine dell’isolamento e della quarantena.

Tamponi gratis in farmacia per fine isolamento

Nella tarda mattinata di ieri, Fedefarma Veneto ha ricevuto le indicazioni operative della Regione Veneto e le ha rapidamente trasmesse alle circa 1.200 farmacie associate, che hanno potuto raccogliere le prime prenotazioni dal pomeriggio.

"Come preannunciato - commenta il dott. Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto - è stato un avvio un po’ complicato, perché all’apertura questa mattina ancora non eravamo in condizione di effettuare il servizio ma ci siamo rapidamente allineati nel corso della giornata. Devo dire che le richieste che abbiamo ricevuto fin da subito sono state tantissime: questo da una parte valorizza l’ulteriore impegno che si sono assunte le farmacie per snellire le attese per i test di fine quarantena e fine isolamento, dall’altra è evidente che con questi numeri nemmeno le farmacie possono garantire di trovare sempre posto oggi per oggi, ma sicuramente con circa 1.000 farmacie che in Veneto attualmente effettuano i test è come se ci fossero 1.000 punti tampone in più per i cittadini che attendono di uscire dall’isolamento. Faremo come sempre tutto il possibile per dare ai cittadini una risposta professionale nei tempi più brevi possibile: molte farmacie nelle scorse settimane hanno già investito per potenziare il proprio organico o la propria struttura, sono certo che anche altre lo faranno alla luce di questa ulteriore responsabilità".

Farmacie avvisate per tempo...

In merito alle polemiche sollevate riguardo alla comunicazione alle farmacie venete sulla possibilità di effettuare i test per la chiusura dell’isolamento, ventilando un mancato avviso, la Regione del Veneto ha precisato che il 18 gennaio la Direzione Farmaci della Regione del Veneto ha incontrato i rappresentanti delle tre Associazioni delle Farmacie (Federfarma, Farmacie Unite, Assofarm) e ha raccolto le rispettive disponibilità ad ampliare la loro attività di testing anche nei confronti dei pazienti che chiudono l’isolamento e ai contatti scolastici, informandole che la Regione avrebbe finanziato con fondi propri tali prestazioni.

Rispetto alla possibilità di effettuare la chiusura dell’isolamento in Farmacia, la Direzione ha altresì comunicato nella stessa riunione che si era in attesa di una risposta da parte del Ministero, risposta che è arrivata positiva solo venerdì in tarda serata. Sabato mattina le Associazioni sono state prontamente informate della importante novità per i cittadini, e il Presidente ha pubblicamente ringraziato le Farmacie – con messaggio vocale a loro diretto - per la loro disponibilità ad attivarsi prontamente alle nuove indicazioni.

Nel fine settimana gli Uffici regionali e Azienda Zero hanno lavorato per modificare la piattaforma che, già ieri, lunedì 24 gennaio in mattinata, è stata adeguata alle nuove esigenze. Sempre in mattinata sono state diramate indicazioni precise da parte degli Uffici regionali sulle categorie di pazienti che potranno recarsi in farmacia ed eseguire gratuitamente i tamponi che prima dovevano pagare o eseguire soltanto nelle Aziende Sanitarie con lunghe attese.