Veneto zona gialla, il ritorno: ecco cosa cambia da oggi, lunedì 20 dicembre 2021

Le regole

Mascherine obbligatorie all'aperto e, con l'ordinanza di Zaia, norme molto più restrittive per ospedali e case di riposo.

Veneto tornato in zona gialla da oggi, lunedì 20 dicembre 2021. Ecco cosa cambia.

Veneto zona gialla, il ritorno

E ci siamo. Come anticipato venerdì scorso nel tradizionale punto stampa da Marghera dal presidente della Regione, Luca Zaia, e poi confermato dal Governo, il Veneto da oggi, lunedì 20 dicembre 2021, torna in zona gialla.

Cosa significa e soprattutto, cosa cambia? Facciamo chiarezza anche alla luce dell'ordinanza tutta "veneta" promulgata proprio dalla Regione ed entrata in vigore sabato scorso per la durata di un mese.

Obbligo mascherine anche all’aperto ovunque (eccezione per bambini under 6 e disabili)

anche all’aperto ovunque (eccezione per bambini under 6 e disabili) Tamponi ogni 4 giorni per sanitari e dipendenti delle Rsa (prima era ogni 10 giorni)

per sanitari e dipendenti delle Rsa (prima era ogni 10 giorni) Nuove regole per l’accesso a ospedali e strutture residenziali per anziani obbligo test per chi entra in una struttura sanitaria e successivamente ogni 4 giorni una sola persona può accompagnare l'ospite/paziente all'interno di strutture sociosanitarie sospese le visite a pazienti/ospiti di strutture sociosanitarie ai minori di 12 anni sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle strutture sociosanitarie

Nuove regole per le quarantene da contagio scolastico : se una classe ha obbligo del test per un positivo, in attesa della risposta si introduce la quarantena

: se una classe ha obbligo del test per un positivo, in attesa della risposta si introduce la quarantena Raccomandazioni IMPORTANTI per evitare il contagio da Covid durante le Festività.

Cosa cambia con la zona gialla

Con il passaggio in zona gialla sono pochi i cambiamenti per i vaccinati e i guariti, che posseggono il Super Green pass. Per loro l'unica modifica sostanziale è l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto.

Solo chi ha il Green pass "rafforzato" potrà: