Confapi Veneto plaude alla rielezione di Mattarella: "Siamo in buone mani"

Il commento del Presidente William Beozzo sulla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica.

Confapi Veneto accoglie con soddisfazione e gratitudine la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica.

"Dopo giornate difficili e di grande incertezza sul fronte politico - afferma il Presidente William Beozzo - ringraziamo il Presidente per aver accettato di continuare a guidare il Paese con generosità e spirito di sacrificio. Il senso di rispetto e la responsabilità che ha posto alla base del suo gesto, dinanzi a scelte personali, sono valori guida che devono restare come esempio per tutti coloro che si assumono l'impegno di una rappresentanza nell'interesse comune, in ambito istituzionale e nella società civile, ad ogni livello".