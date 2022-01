Confimi Industria Veneto: “E' ora di abolire il Green pass, ma non le misure di prevenzione”

Sì alla vaccinazione anti-Covid e alle misure di prevenzione, ma è tempo di abolire il Green Pass: la proposta arriva da Confimi Industria Veneto, l’associazione che rappresenta circa 2’400 PMI di tutta la regione.

Nello spiegare la richiesta, il presidente Alessandro Trentin parte da una premessa:

"Ormai la popolazione italiana nel suo complesso ha raggiunto una copertura vaccinale prossima al 90% e se consideriamo anche gli immunizzati da guarigione il tasso di protezione rispetto al rischio di sviluppare la malattia in forma grave è elevatissimo rispetto ad altri Paesi. Eppure mentre in Europa e nel mondo molti Stati stanno per allentare i vincoli ai cittadini, l’Italia si appresta ad un’ulteriore stretta. È il momento di cambiare strategia o a rimetterci saranno tutti. Erario compreso. Anche perché non possiamo che constatare il fallimento del sistema di autorizzazioni che ruota intorno al Green Pass, che come stiamo vedendo non è stato efficace nel contenere i contagi, ma sta provocando gravi danni all’economia e anche alla tenuta sociale del Paese. Il momento è drammatico per molti settori, primo fra tutti la ristorazione e l’hotellerie e quindi tutta la filiera PMI legata a questi settori, e rischia di catapultarci nell’insostenibilità economica. L’economia infatti è un sistema di vasi comunicanti e ciò che succede nei settori colpiti direttamente dall’assenza di clienti, si riversa in tempi diversi a tutti i settori. Nessuno escluso".