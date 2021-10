Ballottaggi 2021 in Veneto: i risultati delle elezioni comunali attesi dalle 15 di lunedì

Amministrative

Sfida infuocata a Conegliano, Este e Bovolone, nelle province di Treviso, Padova e Verona

Due giorni per decidere. Ieri, domenica 17 ottobre e oggi, lunedì 18, i cittadini di Conegliano, Este e Bovolone, (questi i tre comuni con più di 15mila abitanti) rispettivamente nelle province di Treviso, Padova e Verona, sono stati chiamati a votare il proprio sindaco. Ecco i risultati

E' appena partito il conteggio delle preferenze espresse dai cittadini veneti in quei territori andati al ballottaggio poiché, al primo turno, non si era raggiunto il 50 per cento dei voti. Sono tre le città con più di 15mila abitanti che nelle giornate di ieri, domenica 17 ottobre 2021, e oggi, lunedì 18 ottobre 2021, chiamate alle urne: Conegliano (in provincia di Treviso), Este in provincia di Padova e Bovolone in provincia di Verona.

MATTEO PAJOLA SINDACO DI ESTE: Colpo di scena a Este in provincia di Padova: nonostante i risultati al primo turno (il 47,60 per cento delle preferenze) per la candidata sindaco Roberta Gallana, al ballottaggio la poltrona di primo cittadino è andata a Matteo Pajola con il 53,60 per cento (al primo turno aveva ottenuto il 23,53 per cento dei voti). Pajola, quindi, è il sindaco di Este, con 3822 preferenze, mentre Gallana si ferma a 3309 voti. Le due liste civiche Este in movimento e Pajola sindaco, hanno battuto la coalizione del Centrodestra e anche quella del Centrosinistra che schierava il candidato Giovanni Mandoliti, fermo a 1776 voti. Ultima l'aspirante sindaco Beatrice Andreose, 481 preferenze.

Negli altri comuni alle urne a Padova e provincia i responsi sono già stati abbondantemente chiari al primo turno, con una prevalenza del Centrodestra. In particolare a Cittadella, con 7mila e 521 voti, pari al 79,19 per cento del totale delle preferenze, Luca Pierobon si è confermato sindaco di Cittadella.

Con il 79,24 per cento delle preferenze, pari a 10mila e 1 voto, il sindaco di Albignasego è diventato invece Filippo Giacinti, il candidato del Centrodestra che si è presentato compatto in corsa per le amministrative.

LA SITUAZIONE A CONEGLIANO: L'unico comune della Marca al ballottaggio Conegliano, dove la sfida è tra Piero Garbellotto e Fabio Chies. A contendersi la poltrona di sindaco, dunque, Piero Garbellotto, che ha ottenuto al primo turno 5.820 voti (39,25%) e Fabio Chies, che ha raggiunto i 4.730 voti (31,90%). Una sfida anche in questo caso tutta interna al Centrodestra.

Negli altri sette comuni alle urne a Treviso e provincia - ovvero Montebelluna, Oderzo e Villorba, Cordignano, Monfumo, Volpago del Montello e Portobuffolè - i responsi sono già stati abbondantemente chiari al primo turno, con riconferme e novità sempre all'insegna del Centrodestra.

BOVOLONE AL BALLOTTAGGIO: Nel veronese il secondo turno delle elezioni amministrative 2021, dopo il voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, vede un'unica ma importante sfida a Bovolone. Una sfida che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. In testa Silvia Fiorini con 3.321 voti (48,95%) seguita da Orfeo Pozzani con 2.740 voti (40,39%) e Giuliano Pieropan con 723 voti (10,66%).