Contagi triplicati in Veneto, Zaia: "Serve gioco di squadra"

Contagi Covid triplicati negli ultimi giorni in Veneto, Zaia lancia l'appello ai veneti: "Serve gioco di squadra con distanziamento e mascherine".

Così, a margine dell'inaugurazione della mostra itinerante "AndràTuttoBene" a Padova, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ribadito l'importanza di tenere alta la tensione sul fronte della pandemia, soprattutto osservando il deciso aumento dei contagi dell'ultimo periodo.

"Occorre gioco di squadra, il che significa non abbassare la guardia e fidarsi della comunità scientifica - ha proseguito il Governatore - Nuove restrizioni in arrivo? Basta usare un po' di buonsenso per scongiurarle, evitando assembramenti e indossando la mascherina"