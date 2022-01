Covid, la curva dei contagi si sta appiattendo. Zaia: “Questa è la settimana cruciale”| + 6.381 positivi| Dati 17 gennaio 2022

Dati aggiornati

Nuovo aggiornamento con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sull’andamento della pandemia Covid.

Il bollettino



I tamponi molecolari sono 8.701.125, i tamponi rapidi sono 15.009.899. Il totale dei tamponi dal 21 febbraio sono 23.7011.024, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 6.381, trovati con 50.302 tamponi, che danno un’incidenza del 12,69%. Il totale di positivi da inizio pandemia è di 887.888, i positivi oggi sono 256.274, i ricoverati totali sono 1971 (+38), divisi in 205 (+7) in terapia intensiva e 1766 (+31) in area non critica. L’attività ospedaliera extra Covid occupa 270 posti in terapia intensiva con quasi 500 terapie intensive attive in Veneto in questo momento. Decessi 12.753 (+28), dimessi 26.665. Riguardo il bollettino il Governatore ha esposto alcune considerazioni:

“E’ innegabile che da qualche giorno, tocchiamo ferro, sembra ci sia una fase di plateau, che la curva si sia raffreddata e appiattita da 5-6 giorni. Di certo è che questa settimana è quella cruciale, abbiamo un dato nella sua negatività che è positivo, allora 200 persone in terapia intensiva non sono una passeggiata dall’altro lato però c’è da dire che da 10 giorni siamo lì attorno alle 200 unità questo è un bel segnale perché è chiaro che il vaccino ha fatto il suo lavoro. Penso che possiamo dire di aver scontato i bagordi delle feste di Natale, nella contabilità sanitaria il paziente che entra oggi è distante dal Natale e dalle feste dell’ultimo dell’anno. L’assessore Lanzarin e Flor sono positivi asintomatici, entrambi con terze dosi, mi hanno pregato di comunicarlo”.

Giro di boa?

Il presidente Zaia ha sottolineato:

“Dobbiamo cercare di capire se questa settimana potrebbe rappresentare il giro di boa. Abbiamo il 25% dell’occupazione in area medica e le terapie intensive in al 20%, Rt è 1,31, incidenza 2403 su 100mila. Se fossimo stati a febbraio 2020 con questa incidenza avevamo una strage, oggi è un’altra storia”.

Proseguono gli open day vaccinali

Sono molti i cittadini che stanno prendendo parte agli open day vaccinali del fine settimana e, a tal proposito, il presidente della Regione Veneto ha spiegato:

“E’ uno scenario che cambia, abbiamo fatto 38mila vaccinazioni ieri, di booster abbiamo fatto 2milioni 339mila dosi. La copertura vaccinale dei veneti è dell’88,6%, il nostro obiettivo è del 90% e ben presto lo raggiungiamo. Dai conti che abbiamo fatto, siamo fiduciosi che per metà febbraio dovremmo averlo raggiunto se continuerà così. Funzionano gli open day del fine settimana e annuncio che li continueremo a fare. Abbiamo molti genitori che fanno la prima dose assieme ai propri figli”.

Omicron e Delta, non manca il rischio degli asintomatici

Non manca la preoccupazione della presenza della variante Omicron e Delta, il Governatore ha spiegato: