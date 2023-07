La provincia di Verona ancora baciata dalla Dea bendata. Prima una vincita da 100mila euro a Castelnuovo. Ora altre due: una ancora da 100mila e una da 5mila...

10eLotto, Veneto a segno: a Verona vinti 105 mila euro

Veneto in festa grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 27 luglio 2023, come riporta Agipronews, centrate due vincite a Verona: la più alta un “9" da 100 mila euro messo a segno in un'estrazione frequente, seguito da un “8 Doppio Oro” da 5 mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 18,7 milioni di euro, per un totale di 2,1 miliardi da inizio anno. Solo qualche giorno fa, la fortuna aveva baciato sempre la provincia di Verona. Un cittadino di Castelnuovo del Garda, puntando 25 euro era riuscito a portarsene a casa la bellezza di più di 100mila...