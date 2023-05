A Verona Humangest è il punto di incontro tra aziende e lavoratori

Humangest - l’Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB - offre alle imprese il connubio perfetto tra domanda e offerta. Da sempre concentrata a trovare “la persona giusta per il ruolo giusto”, Humangest garantisce ottime performance, grazie a un vero e proprio servizio di consulenza su misura volto a valorizzare ogni candidato. Grazie ad un approccio “sartoriale” è in grado di ascoltare i bisogni specifici di ciascuna azienda. Humangest si impegna inoltre a trovare un punto d’incontro tra le esigenze dei diversi attori in campo: da un lato l’azienda, dall’altra i candidati. Con uno staff esperto e un’ampia esperienza in ambito risorse umane, è pronta ad ascoltare e valorizzare ogni fase dell’inserimento, dalla ricerca, selezione e gestione del personale in somministrazione; alla formazione e ricollocazione professionale; al reclutamento e mobilità a livello internazionale.

La formula vincente di Humangest è valorizzare il talento di ogni singolo protagonista coinvolto senza tralasciare alcun particolare: in uno scenario di mercato in continua evoluzione.

La filiale Humangest di Verona, che si trova proprio vicino all’Arena, è un vero e proprio punto di riferimento per studenti, cittadini e per tutte le persone alla ricerca di un impiego. Il territorio, infatti, è caratterizzato da importanti aziende di stampo logistico e alimentare. Grazie alla propria competenza, il Gruppo di Humangest accoglie i candidati con l’obiettivo di fornire il più rapidamente possibile delle concrete possibilità di assunzione. Nella filiale di Verona il team è composto da tre persone dedicate alla ricerca e selezione, con un approccio proattivo e determinato per soddisfare velocemente le esigenze dei candidati e delle aziende. Grazie alla sua presenza capillare sul territorio, Humangest vanta un network di oltre 90 filiali in Italia e in Europa (di cui 25 nell’area dei Balcani e 5 in Romania).

In particolare, nella prima metà del mese di maggio, sono partiti (e sono attualmente in corso) importanti processi di selezione massiva per la ricerca di un numero elevato di profili – dagli 80 ai 100 circa – nel settore logistico, che coinvolgono imprese multi-site molto strutturate e radicate nel territorio.

Humangest mette sempre al centro la ricerca del “match perfetto”: nell’ascoltare i bisogni specifici di ciascuna azienda per costruire, in ogni occasione, un servizio di consulenza su misura, anticipando e analizzando costantemente le principali tendenze. Humangest ad oggi dispone di un vasto database interno con oltre due milioni di profili, guadagnando la fiducia di più di 2.000 aziende e inserendo circa 10.000 persone al mese nel mondo del lavoro.

Quella di Verona è una delle 7 filiali Humangest presenti in Veneto, tra cui spiccano inoltre quelle di Montebelluna, Thiene, Padova, Treviso, Venezia Mestre, Vicenza.