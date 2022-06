È stata una cerimonia partecipata e ricca di entusiasmo quella che si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede di Verona di ENAIP Veneto di via Bencivenga Biondani alla presenza dei vertici di AMIA Verona Spa e degli studenti e formatori.

Al concorso del progetto "Plogging" la sede di Verona fa l'en plein di premi

Motivo dell’entusiasmo la consegna dei riconoscimenti ai teams degli studenti che hanno partecipato e vinto con i loro video il concorso di Amia Verona Spa nell’ambito delle iniziative finalizzate a sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali e in particolare al corretto conferimento dei rifiuti. Promosso per il secondo anno, il concorso “Plogging a Verona” è rivolto agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Verona e ha l’importante scopo di porre all’attenzione dei ragazzi il tema dell’abbandono dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente.

Ma cos’è il plogging? E’ un’attività sportiva nata in Svezia e consiste nella raccolta dei rifiuti mentre si corre o si passeggia. La particolare attività combina l’esercizio fisico con la pulizia di parchi, marciapiedi, viali, insomma di tutti gli spazi comuni pubblici vissuti quotidianamente dei cittadini.

Il senso civico, tanto richiamato in questo periodo, si riferisce ad un insieme di comportamenti ed atteggiamenti che attengono al rispetto degli altri e delle regole di vita in una comunità. Con questo concorso si vuole quindi offrire ai giovani la possibilità di dimostrare, attraverso la creazione di brevi video, che possono essere protagonisti di azioni esemplari anche per gli adulti. Non è raro infatti vedere persone di tutte le età abbandonare a terra una sigaretta, uno scontrino e imballaggi vari. Amia Verona Spa si occupa anche dello spazzamento e della pulizia della città ma a nulla serve l’impegno continuo degli operatori se alcuni cittadini non rispettano le regole in merito al conferimento dei rifiuti.

Quale migliore azione se non quella di sensibilizzare e coinvolgere i giovani che possono realmente cambiare i comportamenti di tutti e promuovere azioni positive per il futuro della nostra città?

In questa edizione 2021/22 hanno partecipato due grandi scuole di Verona, il Liceo Carlo Montanari e l’ENAIP VENETO SFP DI VERONA, con circa 200 ragazzi.

Il premio alla scuola con più ragazzi partecipanti è andato all’ENAIP in quanto ben 120 studenti si sono suddivisi in piccoli gruppi per creare tantissimi video con l’obiettivo di lanciare un messaggio di rispetto ambientale.

Sono stati poi riconosciuti diversi premi ad entrambe le scuole per i singoli video:

a 4 ragazzi della classe 2C di Enaip Verona per il video Il mondo dipende da noi”. Premio più originale alla classe 2BSU del Liceo Carlo Montanari per il video “Il foglio salvato”

Lusinghiere e incoraggianti le parole rivolte ai partecipanti da parte di Bruno Tacchella presidente di Amia Verona Spa:

“Complimenti ragazzi e ragazze – si congratula il presidente di Amia Bruno Tacchella - perché ciascuno col proprio passo avete dimostrato quanto i comportamenti virtuosi siano fondamentali e quanto importante sia l’interconnessione tra ambiente e salute”. E prosegue: “La tutela dell’ambiente è da sempre una delle priorità di Amia e di questa Amministrazione, ma sappiamo bene che solo con la collaborazione di tutti si possono ottenere risultati veramente importanti. I vostri video sono belli, coinvolgenti, fantasiosi e dimostrano il vostro impegno per la pulizia e il decoro della nostra città. E’ proprio attraverso iniziative come questa che vogliamo continuare a coinvolgere i giovani veronesi e a promuovere azioni di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente e del mondo che ci circonda. Ringrazio tutti voi, anche i vostri insegnanti, schierati in prima linea nella promozione della cultura ambientale e vi prometto che il nostro impegno, già forte, crescerà sempre di più. I piccoli gesti e le sane abitudini possono davvero fare la differenza”. "Siamo davvero fieri di quanto realizzato – riprende Giorgio Sbrissa, amministratore delegato Enaip Veneto – e del modo in cui tutti gli studenti si sono impegnati con creatività, idee originali e tanta concretezza nelle immagini e nel linguaggio presenti nei video premiati. L’educazione e la formazione dei tanti giovani (oltre 4.000) che frequentano le 18 sedi di ENAIP nel Veneto è improntata sia nei contenuti professionali ma anche e soprattutto sui valori e quello della sostenibilità e della tutela dell’ambiente è uno dei pilastri importanti. ENAIP Veneto ha fatto propri, nel suo piano strategico, i GOALS 2030 cioè gli obiettivi dell’ONU sullo sviluppo sostenibile e tra questi il numero 11 sulla Sostenibilità delle Città e delle Comunità. Un plauso e un riconoscimento anche da parte nostra alle studentesse e agli studenti per l’ottimo lavoro e ai formatori che li hanno accompagnati nella partecipazione al concorso di AMIA Verona Spa. Con Amia Spa siamo pronti a rilanciare la collaborazione anche su altri fronti che mettano al centro la crescita personale e professionale delle persone, dei lavoratori e che abbiano a cuore la tutela ambientale.”

Nella sola sede di Verona sono stati appunto ben 120 i giovani studenti che hanno partecipato al concorso “Plogging a Verona” di AMIA Spa su un totale di oltre 230 iscritti - oltre il 50 per cento - che è l’indicatore di come il tema sia tra i più sentiti dai nostri giovani.