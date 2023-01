Bulboday a Verona: 12mila tulipani andati a ruba in poche ore, altri 4mila in arrivo

Il Bulboday sta arrivando a Verona: sabato 14 gennaio 2023 saranno distribuiti gratuitamente tulipani in tutte le otto Circoscrizioni della città

Bulboday a Verona: sabato 14 gennaio 2023

Sabato 14 gennaio a Verona sarà Bulboday: in tutto il territorio comunale verranno distribuiti in maniera gratuita bulbi di tulipano che i cittadini potranno piantare nei propri giardini in attesa di vederli sbocciare in primavera.

L'iniziativa è stata promossa dall'Assessore al Decentramento Federico Benini, che ha coinvolto nel progetto tutte le otto Circoscrizioni, per distribuire più bulbi possibili. Lo scopo è di far fiorire la città e rafforzare il contrasto all'inquinamento: i tulipani hanno infatti la capacità di purificare l’aria, perciò sono anche detti ‘fiori della purificazione’.

12mila tulipani andati a ruba in poche ore, altri 4mila in arrivo

I bulbi a disposizione erano ben 12 mila, ma sono andati letteralmente a ruba, esaurendo le scorte in meno di 24 ore. Il Comune ne metterà a disposizione altri 4 mila divisi nei vari punti di ritiro.

Un successo tanto sperato quanto inaspettato. Verona ha risposto rapidamente all’iniziativa “Bulbo day”, prenotando in meno di un giorno tutti i 12 mila bulbi di tulipano che verranno distribuiti gratuitamente nelle otto circoscrizioni sabato 14 gennaio 2023.

Una vera e propria corsa al bulbo, che ha spinto l’assessore al Decentramento Federico Benini, promotore della giornata, ad ordinarne altri 4 mila da mettere a disposizione sabato nei vari punti di ritiro.

Le prenotazioni infatti sono ufficialmente chiuse, non erano obbligatorie ma consigliate, quindi per chi non fosse riuscito a compilare in tempo il form sul sito del Comune, garantendosi i tre bulbi, potrà recarsi di persona nelle varie circoscrizioni.

La grande risposta dei cittadini ha dimostrato dunque quanto ci sia la voglia di connettersi sempre di più con le bellezze della natura. E il bulboday sarà l’occasione per alimentare questo spirito, sia nei grandi che nei bambini, che insieme potranno piantare nei propri giardini o nei vasi i bulbi e aspettarne la sbocciatura a primavera prendendosi cura di loro giorno dopo giorno.

“L’iniziativa bulbo day, che ricordiamo essere relativa a quelle promosse nel 2022, sta andando veramente molto bene – ha sottolineato l’assessore Benini -. La ripeteremo ancora in altre occasioni ”.

Bulboday, sabato 14 gennaio, ecco dove e quando

Circoscrizione Prima , piazza Mura Gallieno 3 dalle 9.30 alle 12.30

, piazza Mura Gallieno 3 dalle 9.30 alle 12.30 Circoscrizione Seconda , dalle 9.30 alle 12.30:

-in Largo Stazione 16 a Parona

-via Villa 25 a Ponte Crencano

-piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento

-Agri parco Villa Are in via Torricelle 6

-piazza Righetti a Quinzano

-in via San Martino 7 ad Avesa

, dalle 9.30 alle 12.30: -in Largo Stazione 16 a Parona -via Villa 25 a Ponte Crencano -piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento -Agri parco Villa Are in via Torricelle 6 -piazza Righetti a Quinzano -in via San Martino 7 ad Avesa Circoscrizione Terza

9.30-12.30 e 14.30-17.30 in via Sogare 3

9.30-12.30 e 14.30-17.30 in via Sogare 3 Circoscrizione Quarta

9.30-12-30 e 14.30-17.30 via Tevere 38

9.30-12-30 e 14.30-17.30 via Tevere 38 Circoscrizione Quinta

9.30-12-30 piazzale Scuro all'interno del Mercato Km0

9.30-12-30 piazzale Scuro all'interno del Mercato Km0 Circoscrizione Sesta

9.30-12.30 via Zagata 2

9.30-12.30 via Zagata 2 Circoscrizione Settima

9.30-12.30 piazza del Popolo 15

9.30-12.30 piazza del Popolo 15 Circoscrizione Ottava

9.30-12.30 sede via Valpantena 40

15-18 piazza Penne Nere 2 a Montorio

Per chi non avesse dimestichezza con i bulbi, al momento della distribuzione saranno fornite tutte le indicazioni per piantare e coltivare i tulipani, info che saranno reperibili anche sul sito del Comune e delle Circoscrizioni.

Su #bulbodayverona inoltre i cittadini potranno condividere il proprio lavoro e le proprie fioriture, postando foto e video ma anche scambiandosi consigli e suggerimenti.