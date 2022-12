"Buon Natale": cinque frasi in dialetto veneto per fare gli auguri

Cinque frasi in dialetto veneto per fare gli auguri di buon Natale.

Il periodo più atteso dell'anno

I piccini aspettano Babbo Natale e i più grandi corrono a prendere i regali per parenti e amici. È il periodo e atteso di tutto l'anno, il momento in cui si mettono da parte i brutti pensieri e ci si siede tutti insieme a tavola. Davanti ad un piatto di tortellini o ad un buon Panettone/Pandoro come dolce, ci si diverte in allegria e ci si fa tutti gli auguri.

Il Natale è quell'attimo di pausa dalla quotidianità in cui Mariah Carey e gli Wham impazzano nelle radio e nelle menti di tutti quanti, quel periodo in cui in televisione si vedono soltanto commedie romantiche e divertenti come Mamma ho perso l'aereo e Una poltrona per due. Ciascuno di noi ha la sua tradizione natalizia e cosa c'è di più tradizionale del dialetto? Ecco le nostre frasi venete per voi!

Le frasi in dialetto veneto

Duràr da Nadàl a San Stefano

(Durare da Natale a Santo Stefano, si dice di una cosa di breve durata) A Nadal el pas de un gal; a la vecieta de n`oreta.

(A Natale i giorni si allungano tanto quanto il passo di un gallo. Per la Befana (la vecchietta) i giorni si allungano di un`oretta)

Vigilia de Nadal, la note scura, el formento no g’ha più paura

(Vigilia di Natale, la notte scura, il frumento non ha più paura) Fino a Nadal, poco fredo pol far; e da Nadale indrio, fredo e fame te vien drio

(fino a Natale poco freddo può fare, da dopo Natale freddo e fame ti seguono) Se tu vedi ‘l formento de Nadal, mazza ‘l can; se ‘l formento non te vedi, daghe del pan

(“se il frumento è rigoglioso nel Natale, come avviene nei giorni che domina lungamente lo scirocco, c’è da temere uno scarso raccolto”, C. Pasqualigo)

