Clio Zammatteo, alias ClioMakeUp, è pronta a ripartire dopo lo sfogo su Instagram dello scorso marzo. L'influencer e imprenditrice bellunese si era detta in crisi per la troppa competitività e negatività sui social, "un mare di squali".

ClioMakeUp si lascia alle spalle le polemiche e apre un nuovo store nella "sua" amata Verona

L'influencer, youtuber, truccatrice e imprenditrice Clio Zammatteo, conosciuta con lo pseudonimo di ClioMakeUp, che dall'inizio della sua attività ha sempre cercato di rendere accessibile, divertente e semplice il mondo della bellezza alla sua community (che attualmente è la più grande d'Italia), ha annunciato l'apertura di un nuovo store a Verona.

A marzo 2023, la nota influencer bellunese, si era sfogata su Instagram dove aveva definito il suo mondo "un mare di squali", ma ora è pronta a ripartire.

"Il web sembra bello ma non è sempre così, dietro ci sono tanti squali e tanta negatività. C’è tanta competizione. La vera vita, per me, è un’altra e la sera stacco tutto".

Aveva dichiarato la guru del makeup sul social, e ancora:

“Da domani ho voglia di parlare di più anche dei problemi. Dei miei problemi che magari mi fanno fare alcune scelte piuttosto che altre. Ad esempio, il motivo per cui apro una sede in una città piuttosto che in un’altra".

Ed ecco che arriva l'annuncio di una nuova apertura a giugno: ClioMakeUp Experience Store all'interno di Oviesse, in centro a Verona. Una scelta dettata dal cuore, come ha spiegato l'imprenditrice al Corriere del Veneto, "Sarà un grosso evento, una festa nella mia città del cuore, Verona, luogo dove da sempre vorrei vivere. Verona è un insieme di arte, storia, romanticismo, la città che amo di più in assoluto".