Conca Torretta: la convenzione sulla rimozione dei rifiuti approda in Giunta Regionale

Secondo incontro tra la Vice-Presidente del Veneto, Elisa De Berti, la dirigenza di Infrastrutture Venete, i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Veronese, la direzione ambiente della Regione Veneto e i sindaci di una trentina di Comuni del veronese e del rodigino per discutere alcuni punti relativi alla Convenzione destinata a regolamentare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti galleggianti sul Canalbianco.

Conca Torretta

Due i punti al centro del tavolo tecnico, in primis la necessità di coinvolgere i comuni interessati allo sversamento dei rifiuti, in modo che le spese per la rimozione e smaltimento dei rifiuti non siano a capo solo delle due amministrazioni capofila (Adria e Legnago). Il secondo punto è di non conteggiare ai fini della raccolta differenziata la rimozione dei rifiuti per non far lievitare il costo finale

“E’ un dovere istituzionale di tutti non lasciar un problema di tutta la comunità in capo a due comuni”, ha sottolineato De Berti a fine incontro, “E’ un atto di responsabilità di tutti noi. La delibera di approvazione del protocollo d’intesa è pronta e verrà portata in Giunta la settimana del 16 agosto”.