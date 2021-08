Da domani disponibili oltre 18mila nuove dosi di vaccino in provincia di Verona

Dalla mezzanotte saranno disponibili 18.867 nuovi slot per poter prenotare il proprio vaccino.

L’Ulss 9 Scaligera ha annunciato oggi, giovedì 5 agosto 2021 che la Regione Veneto ha ottenuto 100mila dosi del vaccino anti Covid utili per proseguire a pieno ritmo con la campagna vaccinale. In provincia di Verona sono state destinate 18.867 dosi che permetteranno di incrementare le disponibilità delle vaccinazioni. Denise Signorelli, direttore sanitario dell’Ulss 9 Scaligera oggi ha affermato:

“ In provincia di Verona abbiamo raggiunto una copertura di cicli completi sulla popolazione di oltre il 57% . Sta proseguendo la campagna con delle forniture regolari, più di 9mila dosi al giorno e la fornitura straordinaria si andrà ad aggiungere a quella presente. Con le oltre 18mila dosi per l’Ulss 9 da qui alla prossima settimana possiamo aprire ulteriori disponibilità. Si potrà accedere tramite prenotazione del portale e l’invito è rivolto a tutte le fasce della popolazione vaccinate dai 12 in su”.

Le forniture di vaccini si dividono tra Moderna e Pfizer, l’invito dell’Ulss 9 Scaligera è rivolto a tutta la popolazione che possa aderire alla campagna in maniera numerosa. L’Ulss sta inoltre coinvolgendo le società sportive con delle vaccinazioni dedicate.

Durante la conferenza ha preso la parola anche Viviana Coffele, dirigente medico di organizzazione servizi sanitari di base che ha affermato:

“Avremo 18.867 dosi tra Pfizer e Moderna, saranno ripartite per un 2/3 all’Ulss 9 quindi 13mila dosi, la rimanenza andrà all’azienda ospedaliera che parteciperà all’evento straordinario. Per la vaccinazione, pensata per la popolazione dai 12 anni in su, ci rivolgiamo anche ai giovani in previsione dell’inizio dell’anno scolastico. Abbiamo implementato le dosi di vaccino a Bussolengo, Legnago e San Bonifacio, una parte è stata data anche alla Caserma Duca per dare una risposta ai cittadini che fanno fatica ad andare in Fiera. I nuovi slot saranno disponibili da venerdì 6 a venerdì 13 agosto 2021.