Ancora posti disponibili per il Master Food&Wine Management dell’ITS Academy Turismo Veneto, con sede a Valeggio sul Mincio e cofinanziato dalla Regione del Veneto, che tratta temi di gestione e comunicazione del prodotto agroalimentare ed enogastronomico, adatto a chi desidera specializzarsi in ambiti marketing e management.

Diventare "maghi" del marketing enogastronomico: c'è ancora posto all'Academy

Gli ITS Academy sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione che erogano corsi post diploma della durata di 2 anni, alternativi all’università, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e equivalenti a un titolo di studio di 5° livello EQF (European Qualifications Framework).

Ciascun ITS Academy fa capo a una Fondazione cui partecipano istituti tecnici, università e imprese del settore tecnico di riferimento, per garantire l’aderenza della formazione alle necessità del mondo del lavoro. La figura in uscita da tali percorsi è un tecnico altamente specializzato – un ‘super-tecnico’ – capace di rispondere a una vacancy segnalata dal mondo del lavoro in settori tecnologici all’avanguardia e fortemente orientato a un veloce inserimento nelle realtà produttive dei territori.

Il corso erogato a Valeggio dura 1800 ore complessive, distribuite su due annualità e così suddivise: il 60% delle ore è destinato a laboratori e Project Work (lezioni in aula, simulazioni pratiche, testimonianze, seminari, visite di studio e aziendali, ecc.) tenuti da professionisti del settore; il 40% delle ore è dedicato allo stage in azienda che si svolge in imprese ed enti qualificati del Veneto con la possibilità di estensione a livello nazionale e internazionale grazie al progetto Erasmus+ e al legame con HOSCO.

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, per un totale di 28 ore settimanali in media e per gli studenti di Valeggio vi è la possibilità di alloggio gratuito e la possibilità di concorrere per borse di studio a copertura dei costi. Gli studenti sono ospitati nelle magnifiche aule dell’Accademia Mario Foroni di Valeggio.

“Questa offerta formativa erogata a Valeggio è una grande opportunità per i nostri giovani – afferma il vicesindaco Marco Dal Forno – perché è sartorializzata sulle reali esigenze delle nostre attività produttive che abbisognano di profili professionali altamente specializzati, dagli esperti di comunicazione e turismo enogastronomico agli addetti all’accoglienza e al marketing in aziende produttrici. Una realtà che suggella la vocazione enogastronomica di Valeggio e che ci permette di guardare al futuro di un filone strategico del nostro tessuto socioeconomico con rinnovata fiducia”.

Sulla scia di Dal Forno, il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni: