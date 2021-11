"Donne forti come cavalli": consigliera si sente offesa dalla dedica di Zaia a Gessica Notaro

Politicamente corretto

Polemica per un post di Zaia a margine dell'incontro con Gessica Notaro a Fieracavalli.

La consigliera di Castelfranco Veneto, Serena Stangherlin: "Offende le donne!". Ma la stessa Notaro le risponde per le rime.

La video risposta di Jessica Notaro

La frase potrà anche essere stata vagamente infelice, se proprio, ma era sicuramente in buona fede. Tanto è bastato però per scatenare una polemica, a margine dell'ultima edizione di Fieracavalli a Verona, che ha coinvolto direttamente il presidente della Regione, Luca Zaia.

Il quale è stato chiamato in causa dalla consigliera comunale di Castelfranco Veneto, Serena Stangherlin ("Noi La Civica"), delegata alle Pari opportunità nella Città del Giorgione, che non ha gradito appunto una frase postata sui social dal Governatore in occasione del suo incontro con Gessica Notaro, la donna sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato nel 2017, proprio alla importante manifestazione ippica a Verona.

La frase "incriminata"

Ma che cosa aveva scritto nel post Zaia, riferendosi ai cavalli andalusi e spagnoli da lui molto amati? Questo:

"Animali eleganti ma molto forti e resistenti, come tutte le donne che come Gessica chiedono giustizia per quanto hanno passato".

🐴🐎 Oggi a @fieracavalli Verona ho incontrato @GessicaNotaro alla Scuderia Foglia di Fabrizio Foglia, ed ho scoperto tra l'altro che coltiva la mia stessa passione per i cavalli andalusi e spagnoli in generale, animali eleganti ma molto forti e resistenti come tutte le donne. pic.twitter.com/GUgJkRPS9f — Luca Zaia (@zaiapresidente) November 12, 2021

La richiesta della consigliera e la risposta di Notaro

Un paragone che ha fatto drizzare le orecchie alla consigliera castellana, che non ha gradito l'accostamento chiedendo di prenderne le distanze.

"Le donne non sono cavalli. Io credo che il problema sia una cultura che vede ancora nelle donne l'incarnazione di un'alterità subalterna a quella maschile - ha scritto la consigliera - Una mentalità maschilista che è il primo ostacolo alla parità".

La risposta però, più che da Zaia, è arrivata direttamente da Gessica Notaro, tramite un video (VEDI SOPRA):