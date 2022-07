Eataly Verona: annunciata la data di apertura nell’ex ghiacciaia

Tante eccellenze del Veneto sono presenti in Eataly già dal 2007 e molte sono state aggiunte facendo ricerche in questi mesi.

“È incredibile motivo di orgoglio, per Eataly, aprire un punto vendita così speciale nella ex Stazione Frigorifera Specializzata di Verona. Eataly, da sempre, si impegna nel creare autentiche esperienze di cultura gastronomica italiana. Raccontiamo il nostro immenso patrimonio enogastronomico e ci impegniamo ogni giorno per offrire prodotti che nascono da un'attenta selezione del meglio del nostro Made in Italy”. - ha dichiarato l'amministratore delegato di Eataly, Nicola Farinetti, che ha rivelato l’attesa data di apertura di Eataly Verona: “I lavori di allestimento stanno andando avanti con l’obiettivo di aprire il prossimo 24 settembre”.