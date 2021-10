Fondi in arrivo da Roma, Bigon (PD): “Legnago, investire i 30 milioni per assumere personale”

Mancano primari

A Legnago mancano primari e medici in troppi reparti, gli utenti o attendono mesi per una visita oppure sono costretti a rivolgersi al privato.

Da Roma sono in arrivo 30 milioni per la riorganizzazione dell’ospedale di Legnago.

Fondi in arrivo da Roma

Sono in arrivo in Veneto 371 milioni 824 mila 503 euro che finanzieranno investimenti nel settore della sanità e che riguardano undici progetti da realizzare in tutte le Ulss e all’Istituto Oncologico Veneto.

“I 30 milioni in arrivo da Roma per la riorganizzazione dell’ospedale di Legnago, annunciati da Zaia e dall’assessore Lanzarin vengano investiti al più presto, perché non è possibile attendere oltre: occorre assumere personale e applicare integralmente le schede ospedaliere perché i disservizi continuano ad aumentare”.

È quanto chiede Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito Democratico a proposito della situazione al Mater Salutis. E prosegue:

“Ci auguriamo che possa essere il primo passo di un’inversione di tendenza. Finora infatti abbiamo assistito a un depotenziamento costante della sanità pubblica in provincia di Verona. La pandemia ha dato una spinta ulteriore a un processo in atto da tempo, non è certo la causa. A Legnago mancano primari e medici in troppi reparti, gli utenti o attendono mesi per una visita oppure sono costretti a rivolgersi al privato, visto che le altre strutture vicine, come Villafranca e Bussolengo, si trovano in una situazione analoga”.

Ritardi e disservizi

Bigon ha inoltre puntualizzato: