Domenica 26 marzo 2023 Piazza Righetti a Quinzano ha ospitato le premiazioni del concorso dell’olio 2023, promosso dalla Circoscrizione 2^ del Comune di Verona, dal Comitato Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano, in collaborazione con AIPO. Elisa Dalle Pezze sottolinea: “La manifestazione, di cui si era fatta promotrice la Circoscrizione 2^ gli anni scorsi, si è caricata quest’anno di un valore aggiunto perché è stata inserita nel programma della Giornata dei Colli Veneti promossa dalla Regione Veneto e a cui ha aderito l’Assessorato alla Cultura e Turismo che ringrazio per il lavoro di coordinamento tra le Circoscrizioni collinari della città”.

I residenti del quartiere curano l'oliveto delle suore: premiato come miglior olio dell'anno

Le iscrizioni hanno preso avvio il 6 marzo per i quindici giorni successivi e, in anno in cui come ha ricordato ieri al convegno Gabriella Stansfield, Presidente Associazione nazionale Donne dell’Olio, la produzione ha registrato un dato negativo, sono stati 38 i partecipanti.

Due le categorie in concorso: le aziende agricole, con tredici partecipanti, e i produttori familiari, con venticinque partecipanti. Aipo si è occupata delle analisi chimiche e sensoriali sulla base di bottigliette di campioni, consegnate in forma anonima con numero progressivo da parte del Comitato organizzatore, e di stilare la classifica. Enzo Gambin, Direttore di AIPO, presente ieri all’evento finale ha illustrato caratteristiche e peculiarità di una zona di produzione che, come dimostrano i valori, consente sia alle aziende che ai produttori per passione di poter ottenere oli di grandissima qualità: i primi tre classificati delle due categorie sono tutti su un punteggio dal 91 a salire.

Per le aziende agricole si è guadagnata i primi tre posti della classifica l’azienda agricola di Erminio Cordioli che aveva portato in concorso tre oli diversi premiato da Enzo Gambin, da Tiziana Sartori, Presidente di FIDAPA Verona Est, e da Gabriella Stansfield, Presidente Associazione nazionale Donne dell’Olio.

Per i produttori familiari al terzo posto è arrivata Raffella Bergamaschi, premiata dal Consigliere Regionale Alberto Bozza; al secondo posto Luigi Mantini, premiato da Elisa Dalle Pezze, Presidente della Circoscrizione 2^, e al primo Annamaria Romito, premiata da Angelo Stanzial e Giuseppe Rielli del Comitato Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano. E proprio quest’ultima, nel ringraziare del premio ricevuto, ha raccontato al microfono e con grande emozione che l’olio vincitore è frutto del lavoro di alcuni volontari e volontarie del quartiere che si prendono cura dell’oliveto delle Suore Comboniane di via Cesiolo.

Ai partecipanti sono state consegnate le analisi assieme all’attestato e, ai primi quindici classificati tra i produttori familiari, le consigliere di Circoscrizione Alessandra Ceoletta e Patrizia De Nardi e i consiglieri Federico Centomo e Silvano Pighi hanno omaggio di un olivo sponsorizzato dal vivaio Luigi Gozzo quale buon auspicio per il concorso 2024. La mattinata si è conclusa con la possibilità per i partecipanti di degustare l’olio in concorso e con un brindisi grazie agli allestimenti messi a disposizione dalla Lavanderia Industriale Pigozzi.