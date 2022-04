Il progetto "Museo del vino" entra nel vivo”, Corsi: "Sarà una sorta di Vinitaly 365 giorni all'anno"

Verona

Sarà un museo permanente e sorgerà alle ex Gallerie Mercatali.

Entra nel vivo il confronto istituzionale sul Museo del vino a Verona.

Il progetto "Museo del vino" entra nel vivo”

La Terza Commissione della Regione Veneto si è svolta questa mattina, mercoledì 6 aprile 2022 nella città scaligera, nell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere. Un’assemblea fuori sede, promossa per consentire ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria del territorio di intervenire per esprimere il proprio punto di vista sul museo che sorgerà alle ex Gallerie Mercatali. Prima della Commissione i consiglieri regionali hanno svolto un sopralluogo per visitare la futura sede dell’esposizione permanente.

“Sono orgoglioso di aver portato i lavori dell’istituzione per un giorno a Verona. La Regione è vicino ai veronesi e alle istanze del nostro territorio, per portare avanti iniziative rilevanti come il Museo del Vino. L’obiettivo è quello di fare squadra a tutti i livelli, istituzionali e politici, per raggiungere questo importante e ambizioso traguardo – afferma il presidente della Terza Commissione, il consigliere regionale della Lega Marco Andreoli -. Verona è ritenuta la capitale del vino ed è naturale considerarla il luogo ideale per ospitare un museo su questo ambito così importante per la nostra economia”.

Il consigliere regionale Enrico Corsi, promotore dell’iniziativa, evidenzia: