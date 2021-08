Il sindaco di Udine "rivuole" Giulietta e Romeo: "La storia d’amore è avvenuta in Friuli"

Romeo e Giulietta, la tragedia di William Shakespeare è una delle storie d'amore più famose e popolari del mondo. Di certo si può dire che è stata la fortuna di Verona dato che sono moltissimi gli innamorati che si recano a Verona per vedere la statua e il balcone di Giulietta, sognando l’amore immortale. Il sindaco di Udine però è deciso a rivendicare le radici friulane della storia.

Il sindaco di Udine "rivuole" Giulietta e Romeo

La storia di Giulietta e Romeo è diventata l'archetipo dell'amore perfetto ma ostacolato dalla società. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, è deciso nel voler valorizzare le radici friulane di Giulietta e Romeo e, attraverso un post social ha spiegato:

"Verona ha costruito la sua fortuna anche grazie a Romeo e Giulietta. È ormai risaputo, grazie alla scoperta del prof. Cecil Clough e ai successivi lavori dello scrittore Albino Comelli, che la celeberrima storia d’amore è avvenuta in Friuli e riguarda due nobili, Lucina Savorgnan del Monte e Luigi da Porto. Udine avrebbe potuto e dovuto rivendicare la paternità di questa vicenda e ne avrebbe tratto un beneficio enorme sotto il profilo turistico. Ma le amministrazioni di sinistra sono troppo ideologiche per valorizzare le radici friulane e l’identità udinese di una delle storie più romanzate, romantiche e famose della storia della letteratura. Stiamo lavorando per recuperare le radici friulane di Giulietta e Romeo e farle conoscere anche sotto il profilo turistico".

Progetto turistico

Il sindaco ha annunciato un nuovo progetto turistico:

"Abbiamo approvato, come giunta, una delibera che suggella il via libera a un progetto turistico interregionale che crea una rete di piste ciclabili tra Friuli e Veneto, regioni confinanti e unite dal mito di Luigi da Porto e Lucina Savorgnan. Il percorso si sviluppa per oltre 400 km tra Friuli Venezia Giulia e Veneto e tocca molti Comuni del nostro territorio, da Tarvisio a Moruzzo, da Manzano a Udine, da Ariis di Rivignano a Grado e Lignano. Si tratta di un progetto finalizzato a riscoprire il territorio nella sua accezione più ampia, dalle preziosità culinarie alle eccellenze naturalistiche, approfondendo la conoscenza del patrimonio di cultura di cui il Friuli è ricco. Naturalmente, questa vicenda mette pienamente in relazione Friuli e Veneto che, unendo le proprie forze, possono offrire pacchetti turistici per l’Alto Adriatico ancora più competitivi e completi".

La panchina Giulietta e Romeo

Fontanini ha poi annunciato: