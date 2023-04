Nel pomeriggio odierno, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Prof. Maurizio Leo ha fatto visita al Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Verona.

Il vice ministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo in visita al Comando provinciale GdF

Ad accoglierlo, il Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez, il Comandante Regionale Veneto della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Riccardo Rapanotti, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, Col. t.ST Vittorio Francavilla oltre che una nutrita rappresentanza di militari del Corpo.

La visita presso la caserma “A. Martini” è stata una delle tappe della giornata impegnata nel capoluogo scaligero che ha visto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze ospite al Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona unitamente a Banca Aletti – Gruppo Banco BPM e in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e il Consiglio Notarile di Verona, dal titolo “La riforma fiscale”.

Dopo la resa degli onori militari, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze ha espresso parole di apprezzamento e di piena soddisfazione per la professionalità delle Fiamme Gialle e per l’impegno con cui, ogni giorno, si adoperano per tutelare la legalità e la sicurezza economico finanziaria.

Il Professor Leo ha rimarcato, inoltre, il ruolo centrale del Corpo a presidio del bilancio nazionale e comunitario soprattutto in un momento di transizione del sistema fiscale verso un’economia più sostenibile, innovativa e inclusiva.