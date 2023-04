L'immagine restituisce uno spaccato di quello che già, anche con uno sguardo distratto, si percepisce. L'emergenza idrica inizia davvero a essere preoccupante.

Lago di Garda: mai così in secca dal 1953

Il livello delle acque dei bacini naturali italiani continua a scendere. E la situazione è sempre più preoccupante. Non è escluso, da questo scenario, il Lago di Garda. L'immagine scattata da Copernicus Sentinel-2 qualche giorno fa, il 16 aprile 2023, è quanto di più concreto si possa avere in merito all'argomento. Il livello dell'acqua è il più basso dal 1953 e questo significa, insomma, soli 45,8 centimetri sullo zero idrometrico rispetto alla media che si attesta a circa 109 centimetri.

Il lago di Garda è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km² (terzo per profondità dopo Como e Maggiore). Cerniera fra tre regioni, Lombardia (provincia di Brescia), Veneto (provincia di Verona), Trentino-Alto Adige (Provincia autonoma di Trento), è posto in parallelo all'Adige, da cui è diviso dal massiccio del monte Baldo. A settentrione si presenta stretto a imbuto mentre a meridione si allarga, circondato da colline moreniche che rendono più dolce il paesaggio.

Credit: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery