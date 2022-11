E' salita a bordo di un bus insieme alla mamma adottiva. E il controllore ha chiesto il biglietto solo alla campionessa veronese di origini nigeriane...

L'atleta veronese Rebecca Pavan denuncia: "Discriminata sul bus perché non sono bianca"

Mercoledì mattina. Una mattina come tante. Rebecca Pavan, atleta veronese in forze alla Nazionale italiana di atletica, si trova nel Veneziano. La giovane, 21 anni, sei volte campionessa italiana, è insieme alla madre adottiva per un giro al centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Fino a una certa ora. Fino a quando decidono di salire a bordo di un bus, quello della linea 85.

Fin qui la "cronaca" di questa tranquilla mattinata sembra filare liscia, senza alcun intoppo. Ma poi succede qualcosa di inatteso e anche allarmante. Ed è stata proprio la ragazza a raccontarlo sui propri canali social. Le due sono entrate, come detto, a bordo del veicolo ma quando è stato il momento di chiedere i biglietti, il controllore ha fermato l'atleta. Non la madre.