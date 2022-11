Manni Group e la sua affiliata tedesca Isopan Deutschland si aggiudicano il Premio Mercurio 2022.

L’azienda veronese Manni Group premiata a Berlino col Premio Mercurio 2022

Il gruppo è una realtà italiana con oltre 75 anni di storia che guida il mercato internazionale delle lavorazioni in acciaio, dei pannelli isolanti metallici, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. La filiale tedesca Isopan Deutschland è parte del gruppo Isopan che, assieme alle altre filiali presenti nel mondo, è il più grande produttore di pannelli isolanti metallici ad alto coefficiente isotermico per tetti e pareti, utilizzati per ottimizzare l'efficienza termica di edifici residenziali, industriali e commerciali, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Isopan Deutschland è stata fondata nel 2012. Nell'estate del 2021, lo stabilimento produttivo è stato trasferito nella zona industriale di Starpark Halle, aumentando la propria capacità per sviluppare ulteriormente il mercato europeo.

S.E. l’Ambasciatore d’Italia Armando Varricchio ha affermato: “la consegna del Premio Mercurio, ormai appuntamento tradizionale dell’Ambasciata, è una splendida occasione per celebrare la vitalità e la profondità delle relazioni economiche tra Italia e Germania”.

142,5 miliardi di euro è l’interscambio commerciale tra Italia e Germania nel 2021. Un livello record per l’Italia, che mai aveva raggiunto un valore così elevato del combinato di importazioni ed esportazioni con un Paese partner. I dati dei primi 8 mesi del 2022 mostrano oltretutto un trend di ulteriore crescita per quest’anno. “Forza del Made in Italy e integrazione nelle catene globali del valore tra il sistema produttivo italiano e quello tedesco sono i due elementi all'origine di questo risultato. Il Premio Mercurio ci permette di dare nomi, volti e voce ai protagonisti che ogni giorno rafforzano relazioni così profonde”, ha aggiunto S.E. l’Ambasciatore d’Italia Armando Varricchio.

Il Presidente di MERCURIO Eckart Petzold ha affermato: “Il Premio Mercurio di quest’anno è un attestato del nostro impegno nella valorizzazione dell’industria sostenibile, dell’innovazione volta alla transizione energetica e dello scambio culturale. È un grande onore per noi poter portare evidenza di progetti in questi ambiti, che per di più contribuiscono a rafforzare lo storico rapporto tra Germania e Italia e la cooperazione a livello europeo”.

Premio Mercurio 2022 a Manni Group / Isopan Deutschland per le innovative soluzioni di edilizia sostenibile in ambito industriale, urbano e agricolo

Manni Group è una storica realtà specializzata nell’industria dell’acciaio, fondata a Verona nel 1945. Oggi Manni Group guida il mercato internazionale delle lavorazioni in acciaio, dei pannelli isolanti metallici, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Il Gruppo promuove l’innovazione nella lavorazione e nell’utilizzo dell’acciaio in tutte le sue applicazioni, sviluppando soluzioni e servizi di ingegneria delle strutture, dell’efficienza energetica e della sostenibilità abilitanti per le aziende, gli utenti e i consumatori di diversi mercati. Manni Group è impegnata a diffondere un’edilizia sostenibile, sicura ed efficiente attraverso l’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni per le costruzioni in acciaio, la riqualificazione del costruito, la riduzione dei consumi e delle emissioni e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili.

Tre anni fa il Gruppo ha istituito il Manni Group Design Award, un contest che coinvolge giovani progettisti da tutto il mondo per realizzare opere uniche attraverso l’uso delle tecnologie off-site, valutate e premiate da una giuria composta da Studi di Architettura di fama internazionale.

I Riconoscimenti Speciali Mercurio 2022:

“Eccellenze green nella filiera del legno” a Gruppo Saviola

per l'approccio integrato di design, economia circolare e sostenibilità in Europa e nel mondo

Gruppo Saviola è un’azienda leader nel settore della raccolta e lavorazione del legno post-consumo. Nato nel 1963, Il Gruppo ha fondato la propria attività sui principi cardine dell’economia circolare, ponendo lo sviluppo sostenibile al centro del proprio modello di business, che oggi conta su una rete capillare in Europa di centri Ecolegno che raccolgono il legno usato – vera materia prima per la realizzazione del pannello ecologico 100% recycled wood utilizzato nella filiera dell’arredo. Gruppo Saviola per primo al mondo ha inventato un modello che si basa unicamente sulla rigenerazione, che ha permesso di risparmiare 90 milioni di alberi negli ultimi 30 anni. L’azienda utilizza oltre 4.8 milioni di metri cubi di legno riciclato ogni anno e grazie a questo processo risparmia oltre 2.8 milioni di tonnellate di CO2. I piani di investimento del Gruppo hanno, nel corso degli anni, permesso di completare l’integrazione verticale dell’intera filiera: dalla produzione di pannelli truciolari e di colle, alla produzione di mobili e all’utilizzo degli scarti come preziosi input a monte del processo produttivo.

“Start-up of the Year” a BeDimensional

per innovative soluzioni a sostegno della transizione energetica

BeDimensional nasce nel 2016 all’interno del programma di Trasferimento Tecnologico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, grazie all'iniziativa di ricercatori leader a livello mondiale nel campo dei nanomateriali come il grafene e altri materiali bidimensionali. L'attività di BeDimensional si basa su un metodo brevettato di produzione di cristalli bidimensionali che consente un controllo preciso delle loro proprietà morfologiche per una vasta gamma di applicazioni che vanno dai materiali compositi ai rivestimenti funzionali.

La società è all’interno di uno tra i più avanzati programmi di ricerca internazionali e svolge un ruolo di sviluppo, innovazione e coordinamento nella Flagship "Graphene" (attualmente il maggiore programma di ricerca finanziato dall'UE con un investimento di circa un miliardo di euro in 10 anni). BeDimensional sviluppa tecnologie per un futuro sostenibile, utilizzando i propri materiali bidimensionali per la realizzazione di sistemi fotovoltaici e batterie di prossima generazione con elevate prestazioni energetiche. I materiali prodotti vengono inoltre utilizzati per trasformare materiali compositi, nel rispetto dell'ambiente, rendendoli multifunzionali, oltreché leggeri ed ultraresistenti.

“Impegno interculturale Italia-Germania” a Italian Film Festival Berlin

per la promozione del cinema italiano in Germania

Toni Servillo, Carlo Verdone, Terence Hill, Paolo Virzì, Paola Cortellesi. E ancora Carmen Consoli, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri. Sono solo alcune delle celebrità italiane protagoniste delle ultime edizioni dell’Italian Film Festival Berlin, che in pochi anni si è affermato come uno dei principali eventi di promozione della cultura italiana in Germania.

La nona edizione del Festival si è svolta dall’8 al 13 novembre nella tradizionale sede della Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg a Berlino, che ha ospitato non solo le proiezioni e gli incontri con registi e attori ma anche il business day promosso da Cinecittà.

Ogni edizione, inoltre, propone un focus su un grande autore del cinema italiano: la retrospettiva/omaggio a Gianni Amelio - tra gli ospiti della nona edizione – è stata inaugurata il 12 novembre e si protrarrà in tre cinema di Berlino fino alla vigilia del Natale.

L’Italian Film Festival Berlin è organizzato dal Tuscia Film Fest con il supporto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, di Cinecittà, dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, dell’Ambasciata d’Italia in Germania e di Casa Civita.

Premio Mercurio – Il Premio Economico Italo-Tedesco Premio Mercurio viene assegnato dal 1999 per iniziative di particolare rilievo nell’ambito degli scambi economici e culturali fra Italia e Germania. Sono sette i criteri che guidano la giuria in sede di aggiudicazione, fra i quali: creazione/salvataggio di posti di lavoro, crescita, sostenibilità e transfer di know-how. La cerimonia della premiazione si svolge in presenza di esponenti dell’imprenditoria tedesca e italiana, personalità di spicco della vita pubblica di entrambi i paesi e rappresentanti della stampa. Qui la lista dei premiati delle scorse edizioni.

MERCURIO e. V. è un’associazione di portata nazionale con sede principale a Düsseldorf. Costituita nel 1988 su iniziativa dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e del Consolato Generale d’Italia a Colonia, è patrocinata dall’Ambasciata d’Italia. MERCURIO offre a tutte le istituzioni, alle imprese interessate e ai loro dirigenti una piattaforma unica per il networking e lo scambio d’esperienze e d’informazioni. Eventi esclusivi incentrati su rilevanti temi d’attualità del mondo economico, case studies aziendali e serate dedicate al lifestyle, formano una cornice che offre ai soci MERCURIO l’opportunità di approfondire ed arricchire la conoscenza delle relazioni economiche italo-tedesche, favorendo così la comprensione di nessi ed eventi chiave che si sviluppano sul piano bilaterale.

La Giuria che ha assegnato i premi è stata formata da: Volker Buchbauer (Comau), Jörg Buck (Camera di Commercio Italo-Germanica di Milano - AHK Italien), Davide Campagnari (Iseo), Alexander Eßer (Wurdack Commercialisti), Stefan Eßer (Derra Meyer), Andreas Kipar (LAND), Christiane Liermann (Villa Vigoni), Marcello Mariucci (Elettronica), Eliomaria Narducci (Camera di Commercio Italiana per la Germania – ITKAM), Federico Panichelli (Bonfiglioli), Tommaso Pedicini (WDR COSMO italiano), Eckart Petzold (MERCURIO, Luther), Karoline Rörig (Ufficio per il dialogo italo-tedesco), Antonella Rossi (ENIT), Marina Tedeschi (Marina Tedeschi PE), Christian Vonderreck (HSMV Studio Revisori e Commercialisti).