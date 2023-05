Ricordare per curare le ferite. Ricordare per sconfiggere il dolore. Ricordare per battere, una volta per tutte, la criminalità. L'evento di lunedì è davvero molto importante...

Memorial day 2023 a Verona: l'evento per ricordare le vittime delle mafie, del terrorismo e della criminalità

Ricorrono quest’anno 31 anni dalla strage di Capaci e di via d’Amelio. Come ogni anno, il Sap organizza il Memorial Day per commemorare tutte le vittime della mafia, del terrorismo, delle criminalità e del dovere con varie iniziative su tutto il territorio nazionale al fine di non dimenticare non solo le vittime, ma anche tutti mi famigliari e di tramandare la memoria dei fatti accaduti.

La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Verona celebrerà la ricorrenza del Memorial Day 2023 il giorno 15/05/2023 alle ore 11.30 presso il Parco Giardino Sigurtà sito in Valeggio sl Mincio (VR) con lo scopo di ricordare e commemorare tutte le vittime ed i loro famigliari per fatti accaduti nell’ambito del territorio veronese.

La cerimonia del SAP Verona vedrà la partecipazione di altre provincie del SAP Veneto che, per l’occasione, convergeranno al Parco Giardino Sigurtà con varie delegazioni ed un drappello di ciclisti che percorreranno idealmente un itinerario della memoria. Invitati alla cerimonia ci saranno, oltre ai familiari anche i rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose della provincia di Verona e della regione Veneto.