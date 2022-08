Meteo Veneto: inizio settimana soleggiato, da martedì attesi temporali

L'anticiclone di origine africana che ha interessato il centro sud d'Europa nelle scorse settimane lascia spazio ad un flusso occidentale caratterizzato da aria più umida e mite.

Meteo Veneto: inizio settimana soleggiato

Inizio settimana più mite con un po' di nuvolosità seguito da una nuova probabile perturbazione tra martedi sera e la giornata di mercoledi.

Lunedì 29 agosto

Tempo abbastanza soleggiato, con qualche annuvolamento residuo al mattino, e al pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme specie sui rilievi.

Precipitazioni. Dopo le residue precipitazioni notturne, in seguito fenomeni in prevalenza assenti, salvo possibilità di qualche locale rovescio sui rilievi e pedemontana nel pomeriggio.

Martedì 30 agosto

Tempo inizialmente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino salvo primi annuvolamenti sul veronese; dalle ore centrali da variabile ad instabile, con nuvolosità in aumento a partire dalle zone occidentali.

Precipitazioni. Dalle ore centrali aumento della probabilità di rovesci o temporali, a partire da ovest e in estensione al resto della regione; fenomeni più diffusi sulle zone centro-occidentali verso sera.

Mercoledì 31 agosto

Tempo instabile con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto nella prima parte della giornata, con probabili precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio qualche schiarita e precipitazioni in esaurimento.

Temperature massime in calo, minime in aumento sulle zone montane, stabili in pianura.

Giovedì 1 settembre

Nuvolosità in transito alternata a schiarite in pianura; nuvolosità più diffusa con possibili rovesci/temporali sparsi sui rilievi. Temperature minime in generale calo e massime in ripresa sui rilievi e più localmente in pianura