Miss Italia 2022, la veronese Anna Tosoni "portabandiera" del Veneto nella finalissima di domani

Sarà la 23enne di Verona, Anna Tosoni, a tenere alta la bandiera del Veneto nella serata finale di domani, mercoledì 21 dicembre, dell'edizione 2022 di Miss Italia.

Laureatasi Miss Veneto 2022, la giovane veronese studia Comunicazione e nuovi media della moda. Dice di sé di essere sempre stata “una persona molto espressiva, che riesce a trasmettere i propri sentimenti e i propri pensieri attraverso lo sguardo”. Si definisce molto determinata e alle volte testarda. Afferma che una miss una volta eletta deve innanzitutto sapere esattamente cosa andrà a rappresentare.

"Per me, non c’è valore più bello e sincero di quello di essere cresciuta nella mia famiglia, con voi", ha dichiarato in un video social proprio dedicando queste belle parole ai suoi cari.