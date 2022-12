Nicola compie 40 anni e per festeggiare va a donare il sangue (per la 100esima volta)

Un gesto d'amore per gli altri. Un grande gesto d'amore. Il vicepresidente vicario di Fidas Verona, Nicola Martelletto, per celebrare un importante traguardo, quello dei 40 anni, ha deciso di festeggiare in modo molto, ma molto particolare. Ed è stato lui stesso ad annunciarlo sul proprio canale Facebook...

"Per i miei 40 anni mi sono fatto un regalo diverso dal solito: oggi ho effettuato la 100esima donazione tra sangue e plasma. Forse tanti sottovalutano questo gesto che può aiutare tante persone, tra cui noi stessi facendo prevenzione con i controlli periodici. Fateci un pensiero..."

Fidas Verona, una realtà virtuosa

Fidas Verona è stata costituita il 30 settembre 1997 con l'unificazione di tre gruppi attivi sul territorio veronese: Gruppo Francescano (fondato nel 1952), Gruppo Il Samaritano (1955), Gruppo S. Camillo de Lellis (1962) ed è operativa sotto la sigla Fidas Verona dal 1 gennaio 1998.

Le attività principali dell'associazione sono la chiamata dei donatori e la loro organizzazione, inoltre, la promozione e propaganda per una più diffusa cultura della donazione del sangue a garanzia dell'autosufficienza per tutti gli ospedali veronesi.

Fidas Verona è diffusa su tutto il territorio della provincia veronese ed è così strutturata:

sede provinciale in Verona n° 79 sezioni locali così suddivise: n° 62 sezioni in comuni della provincia o in rioni e frazioni cittadine n° 6 sezioni aziendali n° 9 sezioni in istituti scolastici n° 2 sezioni in istituti religiosi

Per una più capillare organizzazione, e per proporre iniziative coordinate, l'associazione è suddivisa in sei zone logistiche comprendenti un raggruppamento di sezioni:

Verona centro Verona est Verona nord Verona nord-ovest Verona sud Verona sud-ovest

Fidas Verona aderisce alla Fidas nazionale che è una Federazione fondata il 19 settembre 1959 e attualmente composta da 80 associazioni autonome di donatori di sangue presenti in 18 regioni italiane.

Fidas Verona è un'associazione del Terzo settore iscritta al Registro regionale delle associazioni di volontariato con codice VR346; è anche iscritta al Registro provinciale. Le finalità e l'attività associativa sono indicate nello statuto e regolamento conformi alle disposizioni della Regione Veneto.

Il Consiglio provinciale e il presidente provinciale sono eletti dall'Assemblea provinciale ricevendo un mandato di 4 anni. Pure i Consigli sezionali hanno uguale durata. I presidenti, sia provinciale che sezionale, possono essere eletti per un massimo di 2 mandati consecutivi.

Tutte le regole statutarie sono assolutamente osservate; le cariche non prevedono emolumento e sono svolte a titolo gratuito.

Per il finanziamento delle attività, sia provinciali che locali, Fidas Verona si avvale dei rimborsi previsti dalla legge per le donazioni di sangue. La promozione e propaganda sono gli aspetti più coinvolgenti dell'associazione e vengono indirizzate ai vari livelli provinciali e locali.