Procreazione Medicalmente Assistita, Bigon (PD): "Ulss 9 senza strutture pubbliche. Caso unico in Veneto"

La consigliera regionale del PD Veneto e vice presidente della Commissione Sociosanitaria, Anna Maria Bigon, punta il dito sulla mancanza di strutture pubbliche appartenenti all'Ulss 9.

"Per ora non ci sono notizie positive circa l'inserimento nella Rete Regionale per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di strutture pubbliche appartenenti all'Ulss 9. Si prevede un centro di primo livello presso il 'Sacro Cuore Don Calabria' ma nulla è dato a sapere circa l'ospedale di Villafranca che secondo le schede deve diventare un centro di riferimento per l'area maternità. È fondamentale un chiarimento da parte della Giunta".