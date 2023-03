Pubblicità, manutenzione del verde e benefici fiscali: l'iniziativa "adotta una rotatoria"

L’Amministrazione di Sommacampagna ricerca sponsorizzazioni di natura tecnica per la valorizzazione e il miglioramento del verde pubblico di quattro rotatorie stradali appartenenti al demanio provinciale sul territorio comunale.

Pubblicità, manutenzione del verde e benefici fiscali

Gli interventi si riferiscono, nello specifico, alle manutenzioni delle isole centrali ed isole di traffico delle rotatorie fra la strada provinciale n. 26 “Morenica” e le strade comunali via dell’Industria per una superficie indicativa pari a 3100 mq, via Bussolengo per 1260 mq, via Dossobuono per 570 mq e via Caselle per una superficie di 980 mq. compreso il diserbo meccanico delle aree trattate con ghiaino.

Per l’Amministrazione l’obiettivo è coniugare un’opera urbanistica necessaria al miglioramento della viabilità e alla sicurezza stradale con la valorizzazione del verde pubblico e del decoro urbano, come spiega Giandomenico Allegri, Vicesindaco con delega a Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Sommacampagna.

"Quello che ricerchiamo non è solo “verde” ma “verde di qualità”, con attenzione alla scelta della tipologia di piante e al pregio estetico del progetto. Lo Sponsor otterrà in cambio, oltre ai benefici fiscali previsti dalla normativa, un ritorno di immagine attraverso l’apposizione di un cartello pubblicitario al centro della rotatoria. Riproponiamo l’iniziativa proprio sulla base dei riscontri positivi ottenuti nelle occasioni precedenti".

L'iniziativa "adotta una rotatoria"

La sponsorizzazione è di natura “tecnica” trattandosi di erogazione diretta di servizi o fornitura di beni e la durata del contratto è stabilita in tre anni, con facoltà di rinnovo per ugual periodo. Possono concorrere tanto soggetti pubblici che privati, operatori economici, associazioni, fondazioni, società pubbliche in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12 del 12 aprile 2023 all’Ufficio Protocollo con raccomandata A.R., mediante agenzia di recapito autorizzata, via PEC all’indirizzo sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net, consegna a mano, in busta chiusa, negli orari di apertura del Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 13:00.

I requisiti per partecipare, la documentazione da presentare, il piano di manutenzione da osservare e i recapiti a cui rivolgersi per ottenere informazioni di carattere tecnico o procedurale si trovano sul sito del Comune di Sommacampagna alla pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Avvisi e Bandi” al seguente link: http://servizi.comune.sommacampagna.vr.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idsezioneam=143