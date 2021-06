Rifiuti galleggianti sul Canalbianco, De Berti e Lorenzetti in sopralluogo alla conca di Torretta

La Vice Presidente della Regione Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Lavori pubblici Elisa De Berti si è recata oggi, venerdì 25 giugno 2021 assieme al Dr. Roberto Rossetto, Presidente Unione navigazione interna italiana (UNII), e l’Ing. Giuseppe Fasiol, Direttore Generale Infrastrutture Venete, alla conca di Torretta per effettuare un sopralluogo, su richiesta del sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti, al fine di risolvere l’annosa questione dei rifiuti galleggianti sul Canalbianco.

Rifiuti galleggianti sul Canalbianco

Legnago è il Comune capofila, assieme al Comune di Adria, di una convenzione per la raccolta e lo smaltimento delle immondizie che si accumulano agli sbarramenti delle 4 conche dell’idrovia di 135 chilometri che da Mantova arriva fino al mare, a Porto Levante.

Spetta a infrastrutture venete la raccolta e l’ accatastamento dei rifiuti galleggianti, in prossimità delle conche di Torretta, nel comune di Legnago e di Baricetta nel comune di Adria. I due comuni capofila, hanno il ruolo di seguire le operazioni di carico, trasporto e scarico del materiale di rifiuto nelle pubbliche discariche, che viene effettuato da apposite ditte incaricate per la gestione rifiuti urbani. Per quanto riguarda le risorse economiche, spetta alla regione Veneto finanziare il lavoro di infrastrutture Venete , e ai comuni afferenti al bacino della rete idrografica del Canalbianco coprire la spesa rimanente che verrà ripartita in base all’area drenante di ogni singolo comune calcolata da Arpav. Una spesa complessiva che si aggirerà sui 92mila euro all’anno.

Utimi dettagli per risolvere per risolvere l’annoso problema

L'assessore De Berti ha dichiarato:

"Oggi sono venuta in sopralluogo sul Canalbianco, a Torretta, con il Sindaco di Legnago per verificare e accordarci sugli ultimi dettagli per risolvere per risolvere l’annoso problema dei rifiuti che si depositano sulla conca. A breve porteremo in Giunta la convenzione da proporre a tutti i Comuni, che è stata condivisa con il territorio. A breve verranno fatte le pulizia concordate. Speriamo sia la volta buona per risolvere definitivamente questa criticità"

Il primo cittadino ha affermato: