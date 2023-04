Rispetto dell’ambiente ed economia circolare protagonisti a Milano Design Week con le pavimentazioni mangia smog di Calcestruzzi

Il design contemporaneo in ambito urbano e abitativo è sempre più all’insegna della fruibilità. Creazioni al servizio del comfort e al tempo stesso tecnologie intelligenti e sostenibili per l’ambiente.

«Questi principi si sposano perché vengono integrati sia in una fase di design sia poi in una fase di valutazione – ha sostenuto Elena Bologna, responsabile dipartimento Urban Regeneration di PlusValue - Si parla molto di sostenibilità anche nel real estate e l’ambiente viene più facilmente misurato; ma non bisogna dimenticare gli aspetti sociali».

Nell’ambito della Design Week di Milano l’installazione dal titolo “Unique Design For Planet” dell’architetto Massimiliano Mandarini, inaugurata da Massimo Sertori, assessore agli Enti Locali e alle Risorse Energetiche di Regione Lombardia, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e il mercato proprio sul problema dei cambiamenti climatici sugli effetti e sulle strategie per contrastarli.



«L’idea di “Unique Design For Planet” - ha spiegato Mandarini - è quello di creare consapevolezza verso la community dei cittadini, delle imprese e degli enti pubblici sull’importanza di mettere al centro il problema del climate change e di soluzioni positive e possibili tra l’universo umano e l’universo che ci circonda e ci protegge che è la madre terra. Quindi ripensare il modo di lavorare, di vivere in armonia sempre di più con la natura. Abbiamo cercato di dare un contributo come designer creando oggetti, arredi, degli spazi che sono al cento per cento riciclabili, che hanno tessuti che mangiano polveri sottili, che integrano piante...».

Una soluzione che rispetta i principi della sostenibilità e dell’economia circolare è la pavimentazione mangia smog ideata da i.build, la business unit di Calcestruzzi, grazie a TX Active, e presentata alla Design Week di Milano all’interno dell’installazione dell’architetto Mandarini.



«TX Active è il principio attivo fotocatalitico che, messo nella pasta cementizia, permette di abbattere alcuni inquinanti come lo smog – ha detto Sergio Tortelli, responsabile Prodotti e Soluzioni sostenibili di Calcestruzzi - È un processo che avviene in modo naturale e conferisce queste capacità di abbattere gli inquinanti in modo perenne alle superfici. Alcune applicazioni tipiche sono le pavimentazioni drenanti, ma anche quelle esterne, oppure alcune applicazioni di design, come fatto in passato, sia per la parte orizzontale che verticale, in cui effettivamente la fotocatalisi rappresenta un plus dal punto di vista della sostenibilità. Inoltre, consente di rimettere all’interno della filiera delle costruzioni, alcuni materiali che altrimenti non sarebbero mai entrati».

«È un tema che alla nostra associazione sta molto a cuore – ha garantito Fabrizio Capaccioli, vicepresidente Green Building Council Italia - La circolarità è uno dei temi su cui lavoriamo costantemente affinché ci possa essere sempre una maggiore sensibilità per un passaggio da un’economia di tipo lineare a un’economia di tipo circolare».

È possibile visitare l’esposizione al SuperStudio di via Tortona 27 fino a domenica 23 aprile.