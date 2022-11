Ecco una buonissima notizia per i pensionati veronesi...

Rivalutazione pensioni a Verona: in arrivo più soldi nelle tasche degli anziani

I dati elaborati dallo Spi Cgil Veneto mostrano che dal 1° gennaio 2023 si verificherà un significativo recupero del potere d’acquisto anche per i circa 236 mila pensionati veronesi con un aumento medio lordo mensile di 111,4 euro rispetto ad un assegno pensionistico medio di 1.536,11 euro.

Tenendo conto delle forti differenze che si riscontrano tra uomini e donne e tra pensioni pubbliche e pensioni private, questo si traduce in un aumento medio di 132,80 euro lordi mensili per gli uomini e di 90,9 euro lordi mensili per le donne, mentre i 68.376 pensionati (di cui il 69,5% donne) che ricevono un assegno inferiore ai mille euro beneficeranno di un aumento mensile fino a 73 euro.