Salvatore: il baby-campione che sogna Valentino Rossi

Salvatore ha 10 anni e corre sperando di diventare il prossimo Valenti Rossi: una passione, quella per il motociclismo, ereditata da papà Lorenzo, che fa di tutto per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi.

Salvatore Cangelosi, 10 anni e una grandissima passione per il motociclismo. Da tre anni è sulle piste e ha già vinto tantissimi trofei, gli si illuminano gli occhi quando ne parla.

Una passione ereditata dal padre, Lorenzo, che lo accompagna in questo percorso e gli insegna tutti i trucchi del mestiere: Salvatore corre, Lorenzo si occupa dei motori, ma presto il baby-campione imparerà a fare anche questo.

Un piccolo pilota, che si ispira a Valentino Rossi, di cui conserva gelosamente il cappellino autografato, ma da quando non corre più il suo idolo è diventato Francesco Bagnaia.

“Spero un giorno di arrivare in MotoGP, ma per il momento mi sto preparando per il CIV ˗ il Campionato Italiano Velocità - a cui parteciperò con team Torracing", ci spiega il giovanissimo Salvatore. “Mi alleno una volta a settimana, prima di tutto viene la scuola. Quando corro mi sento felice: fatichi però poi quando vinci sei felicissimo. Ma anche quando perdo mi sento abbastanza bene, perché devo capire i miei errori per poi vincere”.