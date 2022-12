Sciopero generale contro la manovra di Bilancio del Governo: presidio in piazza Cittadella

Da oggi e fino a venerdì si svolgeranno in diverse regioni le manifestazioni collegate allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per cambiare la manovra di bilancio del Governo che “impoverisce lavoratori e pensionati, non dà risposte a giovani e donne, favorisce evasori fiscali e professionisti benestanti”.

Per il Veneto il giorno dello sciopero deciso dalla Cgil è mercoledì 14 Dicembre. A Verona si terrà dunque un presidio Cgil in Piazza Cittadella a partire dalle ore 10.00.

“A fronte di una inflazione galoppante che toglie dalle tasche di ogni lavoratrice o lavoratore circa 173 euro al mese, il taglio del cuneo fiscale deciso da questo Governo vale appena 28 euro al mese su ogni busta paga fino a 1.500 euro netti. Una mancia risibile a fronte di una situazione socio-economica in costante e sensibile peggioramento.

Nel frattempo – aggiunge la Segretaria generale Cgil Verona Francesca Tornieri – con l’estensione del regime fiscale agevolato con imposta sostitutiva al 15% (la cosiddetta flat tax) si regala uno sconto fiscale di 9.600 euro all’anno ai professionisti con un reddito annuo di 85.000 all’anno, più del doppio del reddito lordo annuo di qualunque lavoratore o lavoratrice.

Una misura che Banca d’Italia e Corte dei Conti hanno additato come costosa e possibile generatrice di forme di elusione fiscale. Per non parlare della normativa di favore costruita su molteplici provvedimenti di rottamazione delle cartelle esattoriali e l’innalzamento del tetto del contate”.

Il tema delle disuguaglianze tra lavoratori dipendenti e partite Iva è ben presente al Sindacato, come conferma Tornieri: “A parità di reddito (35.000 mila euro l’anno lordi) un lavoratore dipendente paga circa il doppio dell’Irpef di una partita Iva. C’è bisogno quindi di superare il Job Act e di definire un nuovo Statuto dei lavoratori che elimini le molte forme di precarietà del lavoro ancora vigenti, e metta fine a questa assurda concorrenza tra lavoratori e partite Iva.

Ovviamente – prosegue Tornieri – con la reintroduzione dei voucher, che prevedono versamenti contributivi ridicoli, si va nella direzione opposta. E l’avvio dell’abolizione del cosiddetto reddito di cittadinanza rappresenta una assurda dichiarazione di guerra ai poveri”.

L’altro grosso tema di confronto sulla manovra riguarda le pensioni. Per Adriano Filice, Segretario generale Spi Cgil Verona: “L’attuale esecutivo fa quadrare i conti della legge di bilancio tagliando sulle pensioni (3,5 miliardi di euro di mancata rivalutazione degli assegni pensionistici nel 2023, ben 17 miliardi nel triennio) di fatto peggiorando le condizioni di vita di pensionate e pensionati nel bel mezzo di una delle più gravi crisi sociali del nostro Paese.

Aumenta tutto: bollette, carrello della spesa, spese generali, e in questa situazione si privano le pensionate e pensionati di una parte del loro reddito. Con una mano si applica una tassa aggiuntiva sulle pensioni, con l’altra si condonano gli evasori”.

Anche sull’annunciato superamento della Legge Fornero alle promesse non seguono i fatti: “Si calcola che Quota 103, che ridimensiona anche la promessa di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, interesserà appena 11.340 persone su tutto il territorio nazionale.

Opzione donna è stata di fatto svuotata, l’Ape sociale non è stata allargata né rafforzata. La platea di chi usufruirà di questi tre istituti è di appena 25.615 lavoratori in tutto il Paese, qualche migliaio in Veneto. Per tutti gli altri resta la Legge Fornero. Nessuna risposta, quindi, per chi svolge lavori gravosi, per i precoci, per la pensione delle donne e per quella dei giovani”.