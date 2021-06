Variante Delta in Veneto, Zaia: "Non sta crescendo sul territorio" | +84 positivi | Dati 16 giugno 2021

Punto stampa da Marghera con il Governatore Zaia che ha dato i numeri aggiornati sulla pandemia in Veneto. Altro tema la "movida" e il disagio dei giovani. Ma anche la temuta variante Delta.

Bollettino aggiornato

+84 positivi nelle ultime 24 ore (con 0,33% di prevalenza sui tamponi fatti), ricoverati totali +372 (-45), di cui 326 (-42) in area non critica e 46 (-3) in terapia intensiva, +1.

Vaccinazioni: 47mila somministrazioni nelle ultime 24 ore (con 223mila dosi di vaccino in magazzino), ma oggi sono in arrivo nuove scorte di Pfizer e Johnson&Johnson.

"Sopra gli 80 anni siamo al 99,1% della copertura tra vaccinati e prenotati, dai 70 ai 79 all'88,5%, nella fascia 60-69 siamo all'81,9%, per i 50-59 al 71,6%, per i 40-49 al 59,6%, per i 30-39 al 44,6%, e per i 20-29 al 48,4%", ha elencato Zaia.

Il tema della movida e la riapertura delle discoteche

Movida nei luoghi del turismo, Jesolo in primis, il presidente della Regione ha confermato, sulla scorta delle lamentele e dei provvedimenti presi dal sindaco Zoggia, di essere al corrente della situazione "ma andrebbe capito se è un fenomeno limitato proprio a Jesolo o si sta propagando in altre località".

Di qui si è tornati sul discorso della riapertura delle discoteche come "valvola di sfogo" per i giovani e contro il dilagante fenomeno delle aggregazioni volontarie all'insegna di alcol e non solo.

La variante Delta

"Investire sulle sequenziazioni per dare la caccia alle varianti, sarà questo il futuro". Non a caso ha preso poi la parola la dottoressa Ricci, che ha fatto una panoramica sull'attività di sequenziamento in Veneto.