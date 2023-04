Non vi serve carta e penna. Vi basta consultare questa comoda "guida" per avere una mappa concettuale di tutti gli eventi previsti questo fine settimana...

Vinitaly and the city 2023: il programma del weekend

Entra nel vivo il programma di Vinitaly and the City, il fuori salone inaugurato ieri sera e in programma a Verona fino al 3 aprile. Una wine passion inclusiva tra Piazza dei Signori, la Torre dei Lamberti, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale con il Palazzo del Capitanio restituito per l’occasione alla città dopo il restauro a cura della Fondazione Cariverona, tra i partner di Vinitaly and the City, e che ospita la lounge con dj set.

Vinitaly and the City è aperto con il seguente orario: sabato 1° aprile 15:00-23:00; domenica 2 aprile 15:00-23:00; lunedì 3 aprile 18:00-23:00. Biglietti disponibili sia al desk in Piazza dei Signori che online al costo di €20.

Vinitaly and the City è organizzato da Veronafiere in collaborazione con Comune di Verona, Provincia di Verona e Fondazione Cariverona. Automotive partner: Volkswage. Partner ufficiale: Banca Passadore. Partner tecnico: Amia. Official carrier: Trenitalia

A seguire tutti i principali appuntamenti di sabato 1° aprile e domenica 2 aprile:

Sabto 1 aprile 2023

MEETERS & VINITALY AND THE CITY. TOUR A VERONA TRA OSTERIE E DEGUSTAZIONI

14.45-17.00. Meeting point a Palazzo Barbieri, P.zza Bra organizzato da Meeters

DISPOSTI A SALIRE ALLE STELLE. IL PURGATORIO CANTICA DEL PERDONO

15.00-16.00. Palco Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori organizzato da Associazione Rivela e Centocanti in collaborazione con Diocesi di Verona

MASTERCLASS - UNA CALABRIA EFFERVESCENTE: PROVA DI SPUMANTIZZAZIONE BUONA LA PRIMA!

15.00-17.00. Sala Consiliare, Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori organizzato da Regione Calabria

WINE TALK - 250 VENDEMMIE, ICONICI MASI

15.15-16.15. Lounge Flover in Cortile Mercato Vecchio organizzato da Veronafiere in collaborazione con Sissi Baratella

WINE TALK - SFUMATURE DI BIANCO... AUTOCTONO!

Marisa Cuomo, Colosi, Simone Capecci, La Colombera 17.00-18.00. Lounge Flover in Cortile Mercato Vecchio organizzato da Veronafiere in collaborazione con Sissi Baratella

MASTERCLASS - #LUGANALOVER: LASCIATI CONQUISTARE DALL'ARMONIA DEL LUGANA

18.00-20.00. Sala Consiliare, Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori organizzato da Consorzio Tutela Lugana D.O.C.

I LOVE VINO ROCK: LA WINE GUITAR DELLE STAR FIRMATA PAOLETTI

19.00-20.30. Palco Loggia Fra Giocondo P.zza dei Signori organizzato da Veronafiere in collaborazione con Hard Rock Cafe - Verona e Paoletti Guitars

MASTERCLASS - IN VIAGGIO FRA I VITIGNI AUTOCTONI CALABRESI, PER VINI BIANCHI, ROSATI E ROSSI

21.00-23.00. Sala Consiliare, Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori organizzato da Regione Calabria

Domenica 2 aprile 2023

ROBERTO VALBUZZI: CUOCO, RISTORATORE E CONTADINO

15.00-16.30. Palco Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori organizzato da laFeltrinelli di Verona

CALABRIA CHE NON TI ASPETTI: STRAORDINARIO VIAGGIO NELL'OLIO DI ECCELLENZA

15.00-17.00. Sala Consiliare, Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori organizzato da Regione Calabria

WINE TALK - GIOVANI E BELLI

Montelvini, Sartori, Marisa Cuomo, Masseria Cutturi 15.15-16.15. Lounge Flover in Cortile Mercato Vecchio organizzato da Veronafiere in collaborazione con Sissi Baratella

HELLAS IN WINE

16.00-20.00. Hellas Store, Via Carlo Cattaneo 2 organizzato da Hellas Verona

A PIEDI TRA LE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA'. IL CAMMINO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBIADDENE

17.00-18.00. Palco Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori organizzato da Colline Patrimonio Umanità

MASTERCLASS - MICROMEGAWINES E GLI ARTISTI DELLA VIGNA: VIAGGIO INEDITO TRA LE PRODUZIONI ITALIANE DI NICCHIA

18.00-20.00. Sala Consiliare, Loggia Fra Giocondo P.zza dei Signori organizzato da Veronafiere in collaborazione con Ian d’Agata

JOE BASTIANICH E TIZIANO GAIA: IL GRANDE RACCONTO DEL VINO ITALIANO

19.00-20.30. Palco Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori organizzato da laFeltrinelli

METODO CAPORALE: UN NUOVO MODO PER VALUTARE LE BOLLICINE

21.00-22.30. Palco Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori Tommaso Caporale, giornalista sommelier, organizzato da Bollizine

ASIAGO DOP & DRINK

21.00-23.00. Sala Consiliare, Loggia Fra Giocondo, P.zza dei Signori organizzato da Consorzio tutela formaggio Asiago

L’assessore al Turismo e all’Agricoltura della Regione del Veneto parteciperà domani, domenica 2 aprile, alla cerimonia di inaugurazione della 55esima edizione di Vinitaly, dove sarà presente, come da tradizione, anche lo stand della Regione (padiglione 4, posizione D4/E4). Il taglio del nastro è fissato per le ore 12.

Tra i principali appuntamenti, si segnalano quello di lunedì 3 aprile, nella sala Bellini, alle ore 10.30, dove si terrà la Commissione delle Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, presieduta dall’Assessore del Veneto e alla quale parteciperanno gli assessori regionali delegati per la materia.

Martedì 4 aprile, sempre all’interno dello spazio espositivo regionale, l’Assessore parteciperà al focus sull’andamento dell’export del vino organizzato da Veneto Agricoltura (ore 11.30) e, a seguire, alla conferenza stampa “Gravel in the Land of Venice. Pedalare fra i vigneti”. L’appuntamento è fissato alle ore 12.45.