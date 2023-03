Drammatico "incidente" nella piscina comunale di Bosco Chiesanuova. Sul posto i soccorritori del Suem, la Polizia e i Vigili del fuoco...

25 persone intossicate da agenti chimici nella piscina comunale: coinvolti anche 9 bimbi

E' una notizia che è appena arrivata nella nostra redazione. I soccorritori del Suem hanno da poco concluso un intervento per prestare le prime cure, e poi per trasferire in ospedale i casi più significativi, a 25 persone presenti, in quel momento, nelle vasche della piscina comunale di Bosco Chiesanuova.

L'allarme è scattato alle 11.28: i paramedici del Suem si sono diretti in contrada Carcaro con ambulanza infermierizzata, automedica ed elisoccorso. Insieme ai soccorritori c'erano anche gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del fuoco. In totale sono stati rilevati 10 codici verdi e 4 codici gialli. Il motivo? Una non ancora specificata intossicazione da agenti chimici nella piscina comunale. Gli intossicati sono stati trasferiti negli ospedali Borgo Trento, Borgo Roma, Negrar e San Bonifacio.