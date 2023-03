85enne schiacciato dal trattore, l'allarme del sindacato: "Necessario tutelare i lavoratori"

E' il secondo incidente mortale nell'arco di pochi giorni. E questo accende i riflettori sulla tematica, sempre attuale, della sicurezza sul lavoro.

A poche ore dalla tragedia che si è consumata a Soave, si torna a parlare, purtroppo degli incidenti sul lavoro. E si punta il dito sulle misure necessarie per rendere l'attività quotidiana più sicura.

“Esprimo il cordoglio dell’UGL alla famiglia dell’agricoltore di 85 anni deceduto dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando in località Ca’ Vecchie vicino Soave, nel Veronese. Siamo di fronte a una vera e propria strage sul lavoro, che non è possibile tollerare.

Pertanto, come sindacato UGL, chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di attuare interventi per intensificare i controlli sui posti di lavoro. È fondamentale, inoltre, rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza sul lavoro per prevenire simili tragedie. La manifestazione dell’UGL ‘Lavorare per vivere’ ha l’obiettivo di porre l’attenzione dell’opinione pubblica e del Governo sul fenomeno in atto per ribadire ancora una volta basta stragi sul lavoro.”