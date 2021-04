Acqua sul (copri)fuoco, rubano i soldi dal distributore: identificati e denunciati

Rubano i soldi dal distributore dell’acqua e lo danneggiano. Denunciati i due autori dai Carabinieri di San Martino Buon Albergo.

Acqua sul (copri)fuoco, rubano i soldi dal distributore

Nella notte dell’11 aprile scorso due giovani hanno danneggiato il distributore dell’acqua di via Gottardi 15 di San Martino Buon Albergo per rubare le monete contenute. Grazie alla pronta denuncia della società di gestione, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno potuto immediatamente acquisire le immagini di videosorveglianza che avevano immortalato i due giovani mentre stavano compiendo il furto.

I Carabinieri, appena viste le immagini non hanno avuto difficoltà ad identificare i due soggetti, nonostante indossassero la mascherina e non solo per prevenire la diffusione del COVID-19. Infatti i due ladri sono volti noti ai Carabinieri in servizio nel comune scaligero, essendo gli stessi stati controllati più volti durante i servizi di prevenzione e pattugliamento del territorio. Oltre alla denuncia penale è stata loro contestata la violazione del coprifuoco.