Aldi apre a San Bonifacio: 11 nuove assunzioni nello store

Nuova apertura.

Store in città

Aldi, parte del Gruppo ALDI SÜD apre a San Bonifacio, in via Fossa Bassa 34, giovedì 12 novembre 2020. Con più di 80 posti auto gratuiti a disposizione dei clienti e oltre 1000 m2 di area di vendita, il nuovo punto vendita ALDI sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20.

Sostenibile

Certificato in classe energetica A, il negozio di San Bonifacio rispetta le politiche di sostenibilità ambientale del Gruppo: è dotato di un impianto fotovoltaico capace di erogare 49,87 kWp di energia verde e nelle sue immediate vicinanze è stata realizzata anche una pista ciclabile.

Lo store ha portato 11 nuove opportunità lavorative e segna il traguardo di 28 punti vendita Aldi in Veneto. Qui il gruppo ha dato particolare impulso all’economia locale grazie anche alla presenza del centro logistico di Oppeano (VR) e della sede italiana di Aldi, per un totale di 842 collaboratori veneti, di cui 294 nei punti vendita della regione.

Si punta al risparmio

Per festeggiare l’inaugurazione sono previste offerte in sottocosto che si aggiungono alle promozioni settimanali previste regolarmente e all’offerta discount di Aldi che offre prezzi bassi tutti i giorni. Concreta risposta alle nuove esigenze di risparmio delle famiglie, la spesa ricca di qualità e convenienza è pronta a conquistare i clienti di San Bonifacio, grazie al valore del “Prezzo Aldi” e al suo assortimento compatto, ma completo: 120 referenze di ortofrutta e oltre 30 linee esclusive a marchio proprio, garanzia di prezzi accessibili tutti i giorni senza alcuna rinuncia a bontà e gusto. La qualità dei prodotti è sostenuta anche dalla collaborazione con realtà agricole italiane, è Made in Italy infatti il 75% dei prodotti alimentari in vendita da Aldi.