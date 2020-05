Anticipazione linee guida Zaia: mascherine obbligatorie fuori casa, ecco le aperture e chiusure

Durante la conferenza stampa di oggi, domenica 17 maggio 2020, il Governatore Luca Zaia, ha dato delle importanti anticipazioni sulle aperture di domani, lunedì 18 maggio 2020.

La conferenza stampa è iniziata con il consueto bollettino che vede 506.734 tamponi effettuati (+10mila), i positivi sono 18.939 con un +13, le persone in isolamento sono 3.979, con -217 rispetto a ieri. I ricoverati sono 601, -17 (metà Covid e metà negativi), le terapie intensive sono 50, (22 positivi e 28 negativi). I dimessi sono 3.179, (+18), i morti sono 1.792 totali, in ospedale 1.316, (+4) mentre i nati sono 81.

Sui dati il presidente della Regione Veneto ha commentato:

Il Governatore Luca Zaia ha puntualizzato che le Regioni ieri sono arrivate a un accordo con il Governo:

“Ieri il Governo ha fatto il decreto legge al quale poi per dare compimento all’operazione giuridica si deve sommare un dpcm. Venerdì ho presentato le nostre linee guida e abbiamo fatto un accordo: passare direttamente nel riconoscere le linee guida delle Regioni, in mezz’ora sono state omogenizzate da Nord a Sud, per ogni categoria. Il Governo si è impegnato di recepire il dpcm in maniera trasparente che si apre con le linee guida della Regione però abbiamo visto la bozza del dpcm alla quale dare intesa come Regione ma la situazione è andata sul teso importante. Dopo più riunioni ieri pomeriggio tra governatori abbiamo deciso in tarda serata di incontrare il presidente del consiglio che si è presentato verso l’una di notte a Palazzo Chigi assieme al ministro Boccia. E’ partita la discussione nella quale noi abbiamo portato le nostre ragioni, alle 3 abbiamo chiuso con un lodo, le linee guida verranno recepite nel dpcm in maniera evidente, entreranno nel dpcm e verranno allegate al dpcm, cosa che non c’era prima, chi aprirà vedrà cosa si può fare e no secondo il Governo fino 15 giugno ma anche nella Regione. Noi dobbiamo attendere il dpcm definitivo sul quale mettere l’intesa con le linee guida citate prima e allegate da subito. E’ una responsabilità da parte della Regione, io ci metto la firma perché i veneti si meritano fiducia”.