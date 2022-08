Anziano in bicicletta urtato da un camion: 87enne morto sul colpo

Un uomo di 87 anni è stato urtato da un camion mentre si trovava in sella alla sua bici.

Anziano in bicicletta urtato da un camion

Erano da poco passate le 19.15 di lunedì 29 agosto 2022 quando a Gambellara (VI) un uomo di 87 anni di Montecchia di Crosara è stato urtato da un furgone. L’anziano era in sella alla sua bici quando è uscito dalla pista ciclabile per immettersi lungo la Strada Provinciale 22. In quel momento però stava transitando un camion, condotto da un 63enne di San Giovanni Ilarione, proveniente da Lonigo che l’ha urtato.

Sul posto sono giunti i soccorritori del Suem 118 che hanno cercato di rianimare l’anziano. Purtroppo l’87enne era morto sul colpo.