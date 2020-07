Assembramenti notturni in Piazza Erbe, appello di Sboarina: “Basta poco per tornare indietro, serve responsabilità”

Assembramenti notturni in piazza Erbe, disposta dal dirigente di pubblica sicurezza la chiusura nella notte fra venerdì e sabato.

Da quel momento Carabinieri e Polizia hanno impedito l’accesso alla piazza. Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha affermato:

“Servono responsabilità e buon senso. Il recente cluster di Vicenza, causato dalla mancanza di collaborazione con le autorità sanitarie da parte di una persona, dimostra che basta poco per tornare indietro di mesi. E nessuno di noi vuole un nuovo lockdown, così come dover chiudere nuovamente le attività. Tutta la città ha passato molte settimane con la fatica della lotta al contagio. Adesso che ci siamo ripresi la nostra vita, non dobbiamo tornare indietro. Possiamo fare tutto rispettando le regole che garantiscono la sicurezza, piccoli accorgimenti che sono preziosi per non ripiombare indietro, con i rischi che ci sono per i soggetti più fragili”.