Auto esce di strada sulla Transpolesana: bambino di 5 anni sbalzato fuori, è grave

Villa Bartolomea

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla Transpolesana 434, un bambino è stato sbalzato fuori dall’auto.

Auto esce di strada sulla Transpolesana

Erano da poco passate le 17 quando, per cause ancora da definire, un’auto è uscita di strada sulla Transpolesana 434 in direzione Nord all’altezza del Comune di Villa Bartolomea. A causa del forte impatto, un bambino di 5 anni è stato sbalzato fuori dall’auto.

Sul posto è giunta l’ambulanza infermierizzata, l’auto medica e l’elicottero. Il bilancio è di tre feriti, due hanno riportato delle ferite lievi e sono state trasportate all’ospedale di Legnago mentre il bambino, che ha riportato delle ferite gravi, inizialmente era stato trasportato con l'elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento ma, a causa delle condizioni meteo che non hanno permesso un atterraggio sicuro, è stato trasportato all’ospedale di Trento.

Chiusa la carreggiata

L’Anas ha inviato una nota dove ha reso noto che sulla Strada Statale 434 Transpolesana è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Verona nei pressi di Villa Bartolomea per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza in soccorso di feriti, a seguito di un incidente.

Il traffico verso Verona viene deviato con uscita obbligatoria al km 45,000 a Villa Bartolomea. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.