Avvocato 26enne trovato privo di vita in casa a Verona: è giallo sulla morte di Mattia Catanzaro

Giallo

Un collega era passato a prenderlo per raggiungere insieme il luogo del lavoro ma, quando Mattia non ha risposto né al campanello né alle telefonate, è scattata la telefonata ai Vigili del fuoco per chiedere aiuto.

Una morte avvolta nel mistero quella di Mattia Catanzaro, trovato privo di vita nella sua casa a Verona.

Avvocato 26enne trovato privo di vita in casa a Verona

Il giovane avvocato Mattia Catanzaro è stato trovato privo di vita nella sua casa in via Rinaldo Veronesi a Verona. Il 26enne viveva nella città scaligera dal 2019 quando si era trasferito per lavoro da Sant’Agata di Militello (Messina). Nella mattina di venerdì febbraio 2022 un collega era passato a prenderlo per raggiungere insieme il luogo del lavoro ma, quando Mattia non ha risposto né al campanello né alle telefonate, è scattata la telefonata ai Vigili del fuoco per chiedere aiuto.

I pompieri giunti sul posto hanno forzato la porta dell’abitazione e hanno trovato il corpo del 26enne privo di vita, i soccorritori del Suem 118 non hanno potuto far nulla per lui se non constatarne il decesso.

Tutte le ipotesi sono aperte

Per ora non si esclude nessuna ipotesi sulla morte del giovane 26enne, forse si potranno avere maggiori risposte dall’autopsia che potrebbe essere disposta dal pubblico ministero. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte degli amici dell’avvocato. Il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso ha scritto: